مصر: 27 مصابا في انهيار جزء من مدرج صالة حسن مصطفى خلال مباراة لكرة السلة

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أصيب 27 مشجعا في انهيار مدرج بصالة حسن مصطفى خلال مباراة الكأس السوبر المصرية في كرة السلة، 24 كانون الأول/ ديسمبر 2022.

أصيب 27 مشجعا مصريا بجروح بسبب انهيار جزء من مدرج بصالة الدكتور حسن مصطفى جنوب القاهرة خلال مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي السبت، في الكأس السوبر المصرية لكرة السلة. وافتتحت صالة حسن مصطفى قبل عامين لاستضافة نهائيات كأس العالم التي نظمتها مصر مطلع عام 2021.

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انهار السبت جزء من مدرج بصالة الدكتور حسن مصطفى بضاحية 6 أكتوبر جنوب العاصمة المصرية القاهرة، ما تسبب في إصابة 27 مشجعا لنادي الاتحاد السكندري خلال مباراة فريقه ضد الأهلي السبت في الكأس السوبر المصرية في كرة السلة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الحصر المبدئي يشير إلى "إصابة 27 مواطنا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، و9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجاري المتابعة".

وأكدت وزارة الصحة والسكان الدفع بـ21 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار المدرج الرياضي بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

واعلن مدير الصالة مصطفى هدهود في الوهلة الاولى في تصريحات تلفزيونية ان عدد الحالات المصابة وصل إلى 9 حتى الآن بينهم حالة خطرة.

وقرر الاتحاد المصري للعبة إلغاء المباراة نظرا لتدافع رجال الاسعاف ورجال الأمن لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وتوقفت المباراة في الربع الثالث وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الاتحاد السكندري 67-45.

وفوجئ الحضور بسقوط السور الحديد وجزء من مدرج جماهير الاتحاد السكندري، وهرع رجال الأمن إلى مدرج الفريق السكندري لمحاولة إسعاف الجماهير، كما توافدت عربات الإسعاف.

واتخذ مسؤولو الاتحاد المصري للعبة قرار الإلغاء، حرصا على سلامة الجماهير واللاعبين، دون الإعلان عن موعد استكمال المباراة أو إعادتها بالكامل.

وأعلن المتحدث عن وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي لبرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدي البلد أن سبب الإصابات هو "سقوط الستاند (المنصة) الحديدية الخاصة بكاميرات التصوير بسبب تدافع نحو 500 مشجع من جماهير الاتحاد كانوا متواجدين في المدرج"، مشيرا إلى أن "الإصابات حتى الان بسيطة والامور مستقرة".

تحقيق

وافتتحت صالة حسن مصطفى قبل عامين لاستضافة نهائيات كأس العالم التي نظمتها مصر مطلع عام 2021.

وكلف وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي لجنة مُشكلة من مجموعة من قيادات الوزارة والاستشاريين الهندسيين وعدد من المستشارين القانونيين بالتوجه إلى الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر لبحث ملابسات واقعة سقوط أحد الأسوار الفاصلة بمدرج الصالة.

ووجه وزير الرياضة بمراجعة كافة تفاصيل الواقعة، والتعرف على الأسباب التي أدت إلى سقوط الفاصل الحديدي، واتخاذ جميع الإجراءات الواجبة، مع الاطمئنان على كافة الجماهير التي كانت متواجدة خلال المباراة، وتوفير كل ما يلزم من تدابير وإجراءات طبية للمصابين.

فرانس24/ أ ف ب

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