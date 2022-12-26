عائلة الأسطورة بيليه تمضي عيد الميلاد إلى جانبه في المستشفى

كانت عطلة عيد الميلاد فرصة لاجتماع عائلة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، حسب ما نشره أولاده على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت العائلة إنها أمضت يوم عيد الميلاد الأحد بجانب والدهم الذي يرقد في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، بعد تراجع حالته الصحية بسبب إصابته بمرض سرطان ومشاكل في الكلى والقلب.

إعلان اقرأ المزيد

أمضت عائلة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه يوم عيد الميلاد الأحد بجانبه في المستشفى، حيث يرقد بطل العالم ثلاث مرات بعد تردي حالته الصحية بسبب مرض السرطان بالإضافة الى مشاكل في الكلى والقلب، وذلك وفق ما نشر أولاده على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهر في الصورة أولاد بيليه فلافيا وسيليستي وإدينيو وجوشوا، إضافة الى جيميما مكماهون، ابنة إحدى زوجاته.

وعبر مشجعو بيليه الذي يعتبره كثر أعظم لاعب في التاريخ، عن أملهم في شفائه منذ دخوله المستشفى في تشرين الثاني/نوفمبر.

ونشرت ابنته كيلي ناسيمنتو الأحد على انستغرام "ليلة أخرى معه" بصحبة صورة لأشقائها وأقارب آخرين تجمعوا في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو. لم يكن بيليه ظاهراً في هذا المنشور المماثل لذلك الذي نشرته الجمعة.

ونشرت ابنته كيلي ناسيمنتو الأحد على انستغرام "ليلة أخرى معه". وقالت "حتى في الحزن علينا فقط أن نكون ممتنين"، مضيفة "أن نكون ممتنين لكوننا معاً، أن نكون ممتنين لحبكم جميعاً، أن نكون ممتنين لوجودنا هنا الآن معه. عيد ميلاد سعيد".

ولم يُلاحظ أي نشاط محدد السبت أمام مستشفى أينشتاين حيث تجمع عدد قليل من الصحافيين بانتظار أخبار عن لاعب كرة القدم الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970).

وأعلن مستشفى ألبرت أينشتاين الأربعاء، أن سرطان القولون "تفاقم"، وأن النجم السابق البالغ من العمر 82 عاماً بحاجة إلى "رعاية أكثر شمولاً لعلاج الفشل الكلوي وفي القلب".

قبل دقائق من ذلك، أعلنت كيلي ناسيمنتو وفلافيا على إنستغرام، أن والدهما سيقضي عيد الميلاد في المستشفى، فيما نشر ابنه إدينيو صورة على إنستغرام وهو يمسك بيد والده، وعلق عليها: "أبي، قوتي معك".

وزار إدينيو الذي عين مؤخرا مديرا فنيا لنادي لوندرينا من الدرجة الثانية، في ولاية بارانا الجنوبية في البرازيل، والده السبت في مستشفى ألبرت أينشتاين حيث تتواجد شقيقتاه فلافيا وكيلي بشكل منتظم إلى جوار والدهما في الأيام الأخيرة.

وكتبت كيلي ناسيمنتو على إنستغرام "لقد وصل" في تعليق على الصور التي ظهر فيها إدينيو وابنتاه صوفيا وستيفاني ناسيمنتو.

وقام إدينيو، حارس المرمى السابق، بالرحلة إلى ساو باولو عقب اعتذاره في اليوم السابق لعدم تمكنه من التواجد إلى جوار والده.

وصرح لصحيفة "إستاداو" الجمعة، "أود أن أكون هناك، لكن لدي التزامات هنا اليوم. لست طبيبا، ولا يمكنني تقديم الكثير من المساعدة".

"نشكركم جميعاً على كل الحب والنور"

ونشرت كيلي ناسيمنتو صورة لفلافيا وهي تدلك قدم والدهما اليسرى بينما كان يشاهد نهائي كأس العالم في قطر على شاشة التلفاز.

وعقب المباراة، هنأ بيليه ليونيل ميسي على فوزه "المستحق" بكأس العالم، بعد تغلب الأرجنتين على فرنسا بركلات الترجيح.

وشاهد بيليه مواطنه نيمار يعادل رقمه بتسجيله الهدف الـ77 بقميص البرازيل، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 105+1 من الشوط الإضافي الأول أمام كرواتيا في ربع النهائي قبل الخسارة بركلات الترجيح.

نُقل بيليه إلى المستشفى في ساو باولو في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، بسبب ما وصفه فريقه الطبي بإعادة تقييم علاجه الكيميائي الذي يتلقاه منذ خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم القولون في أيلول/سبتمبر 2021.

وتحدث أطباؤه الأربعاء عن "تقدم" في المرض وعن "قصور في الكليتين والقلب".

وبعد منتصف ليل السبت الأحد في البرازيل، نشرت كيلي ناسيمنتو صورة على إنستغرام تظهر فيها مارسيا آوكي الزوجة الحالية للاعب كرة القدم السابق وعدد من أفراد العائلة الآخرين لكن بدون بيليه، في المستشفى.

وكتبت في تعليق على هذه الصورة "الجميع تقريبا. عيد ميلاد مجيد. الامتنان والحب والاتحاد والأسرة جوهر عيد الميلاد. نشكركم جميعاً على كل الحب والنور الذي أرسلتموه لنا".

وتلقى بيليه العديد من رسائل الدعم منذ دخوله المستشفى، بينها رسالة من النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي دعا إلى "الصلاة من أجل الملك".

فرانس 24 / أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك