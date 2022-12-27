كودي غاكبو لاعب أيندهوفن ينضم إلى ليفربول في صفقة تتراوح ما بين 40 و50 مليون يورو

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الهداف الهولندي الشاب كودي غاكبو يسجل في مرمى قطر في المجموعة الأولى في كأس العالم، الخور، 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

أفصح نادي أيندهوفن الهولندي عن انتقال لاعبه كودي غاكبو إلى ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ولم يعلن الناديان قيمة الصفقة المالية، إلا أن مارسيل براندز مدير أيندهوفن قال إنها أكبر صفقة انتقال في تاريخ النادي.

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أعلن نادي أيندهوفن الهولندي عبر حسابه على تويتر، أنه توصل إلى اتفاق مع ليفربول الإنكليزي بشأن ضم لاعبه الشاب كودي غاكبو.

وأضاف البيان أن "اللاعب البالغ عمره 23 عاما، سيسافر إلى إنكلترا حيث سيخضع للإجراءات اللازمة قبل اتمام الانتقال".

PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.



The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer. — PSV (@PSV) December 26, 2022 انتقال غابكو من أيندهوفن إلى ليفربول

وكان كودي غاكبو قد أحرز ثلاثة أهداف مع المنتخب الهولندي في كأس العالم في قطر، حيث ودع المنتخب البطولة من دور الثمانية أمام الأرجنتين التي توجت باللقب.

هذا، ولم يعلن الناديان عن القيمة المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إنها تتراوح ما بين 40 و50 مليون يورو (43 إلى 53 مليون دولار).

ومن جهته، قال مارسيل براندز مدير نادي أيندهوفن إنها أكبر صفقة انتقال في تاريخ النادي.

فرانس24/رويترز

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