كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين: المغرب يشترط رحلة جوية مباشرة إلى الجزائر لمشاركة فريقه في البطولة

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ربط الاتحاد المغربي لكرة القدم مشاركته في نهائيات كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين المقررة في الجزائر، برحلة جوية مباشرة من العاصمة الرباط إلى قسنطينة مستضيفة مباريات "أسود الأطلس". ويأتي هذا المطلب المغربي في ظل إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المغربية منذ أكثر من عام على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين.

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اشترط الاتحاد المغربي لكرة القدم مشاركته في نهائيات كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين المقررة في الجزائر، برحلة جوية مباشرة من العاصمة الرباط إلى قسنطينة مستضيفة مباريات "أسود الأطلس".

ويأتي هذا الطلب المغربي في ظل إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام الطائرات المغربية منذ أكثر من عام.

وأوضح الاتحاد المغربي للعبة في بيان عقب اجتماع للمكتب المديري الثلاثاء أنه بعث برسالة إلى الاتحاد الأفريقي بخصوص "احترام بنود دفتر التحملات لاستضافة البطولات الأفريقية، خاصة في ما يخص تسهيل ظروف المنتخبات المشاركة، حيث طالب بسفر المنتخب الوطني إلى مدينة قسنطينة التي ستستضيف مباريات النخبة المغربية في هذه البطولة عبر رحلة مباشرة انطلاقا من مدينة الرباط وبواسطة طائرة خاصة للخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية".

وأضاف البيان "في حال رفض ذلك، قرر المكتب المديري بالإجماع عدم المشاركة في هذه البطولة" التي قرر خوض غمارها بمنتخب تحت 23 عاما بدلا من منتخب المحليين المتوج بلقبها في النسختين الأخيرتين عام 2018 على أرضه و2020 في الكاميرون.

وستقام البطولة المخصصة للاعبين المحليين في الفترة الممتدة بين 13 كانون الثاني/يناير والرابع من شباط/فبراير المقبلين في الجزائر. ووقع المغرب في مجموعة ثالثة تضم السودان ومدغشقر وغانا.

نزاع دبلوماسي

وأغلقت الجزائر مجالها الجوي في 22 أيلول/سبتمبر 2021 أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع الرباط.

ويدور نزاع دبلوماسي بين البلدين منذ عقود حول مصير الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة تقع على ساحل المحيط الأطلسي، وتبلغ مساحتها 266 ألف كلم مربع وهي غنية بالفوسفات وساحلها الممتد على طول ألف كلم غني بالأسماك.

وتعتبر الأمم المتحدة المستعمرة الإسبانية السابقة "منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي" في غياب تسوية نهائية.

فرانس24/ أ ف ب

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