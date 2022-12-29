البرازيل وعالم كرة القدم يعبران عن حزنهما لرحيل بيليه

كرة القدم

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ما إن أعلنت عائلة النجم التاريخي لكرة القدم العالمية البرازيلي بيليه، حتى توالت رسائل الحزن من البرازيل ومن عالم الساحرة المستديرة.

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تلقت أوساط كرة القدم العالمية بصدمة وحزن نبأ وفاة الأسطورة البرازيلي بيليه. وفور إعلان رحيل "الجوهرة السوداء" توالت ردود الفعل من مشاهير وسياسيين ولاعبين حاليين وسابقين وفرق رياضية.

وفيما يلي أبرز ردود الفعل:

البرازيل

الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا كتب على تويتر "لم يكن هناك رقم 10 في قيمة وقامة بيليه، شكرا لك بيليه".

Pelé nos deixou hoje. Foi fazer tabelinha no céu com Coutinho, seu grande parceiro no Santos. Tem agora a companhia de tantos craques eternos: Didi, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates, Maradona... Deixou uma certeza: nunca houve um camisa 10 como ele. Obrigado, Pelé. — Lula (@LulaOficial) December 29, 2022

الصفحة الرسمية للاتحاد البرازيلي لكرة القدم نشر صورة بيليه وكتب عليها "أبدي.. إدسون أرانتيس دي ناسيمنتو (الاسم الحقيقي لبيليه) 1940 (تاريخ ميلاده)" ثم وضه شعار اللانهاية.

النجم البرازيلي نيمار غرد على تويتر قائلا إن بيليه "جعل كرة القدم فنا"، وأضاف "قبل بيليه، كانت كرة القدم مجرد رياضة. لقد غيّر بيليه كل شيء، وجعل كرة القدم فنا (...)، ومنح صوتا للفقراء ولأصحاب البشرة السوداء وفوق كل شيء: أعطى رؤية للبرازيل".

لاعب خط الوسط البرازيلي نجم ريال مدريد السابق ومانشستر يونايتد الحالي كازيميروا كتب "ارقد بسلام، الملك بيليه. شكرا لك على المجد الذي قدمته للبرازيل وكرة القدم. إرثك أبدي".

قائد المنتخب البرازيلي في كأس العالم الأخيرة مدافع تشيلسي الإنكليزي تياغو سيلفا غرد قائلا "ستظل إلى الأبد ملك كرة القدم، الأسطورة! ارقد بسلام يا بيليه. لقد غيرت تاريخ كرة القدم. إرثك سيكون دائما في قلوبنا. شكرا على كل شيء!".

النجم السابق للمنتخب البرازيلي رونالدو كتب على إنستاغرام "فريد من نوعه، عظيم، فني، خلاق. في أحسن الأحوال لا مثيل له. حيث وصل بيليه، مكث. لم يغادر القمة أبدا، تركنا اليوم. ملك كرة القدم - واحد. الأعظم في كل الأوقات. اختلط حزن الفراق بالفخر العظيم للتاريخ المكتوب. يا له من امتياز أن أتبعك يا صديقي. موهبتك هي مدرسة يجب أن يمر بها كل لاعب. إن إرثه يتجاوز الأجيال. وهذه هي الطريقة التي ستعيش بها. اليوم ودائما، سنحتفل بك. شكرا لك يا بيليه. ارقد في سلام".

نجوم كرة القدم

نجم المنتخب الأرجنتيني المتوج بكأس العالم ليونيل ميسي نشر صورته مع بيليه وقال "ارقد بسلام".

نجم المنتخب الفرنسي وباريس سان جرمان كيليان مبابي كذلك نشر صورته مع بيليه وقال "ملك كرة القدم تركنا ولكن إرثه لن ينسى، ارقد بسلام يا ملك".

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

حارس المرمى السابق للمنتخب الإسباني المتوج بكأس العالم عام 2010 ونجم ريال مدريد السابق إيكر كاسياس قال "يوم حزين جدا لكرة القدم! أسطورة هذه الرياضة تتركنا. ارقد بسلام بيليه".

الأسطورة التاريخية للمنتخب الألماني والذي يعد أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ فرانتس بيكنباور، الذي زامل بيليه في الدوري الأمريكي في نهاية مسيرتيهما الاحترافية كتب على إنستاغرام "لقد خسرت كرة القدم أعظم لاعب في تاريخها اليوم وفقدتُ صديقا فريدا. ولد في تريس كوراشيس، وكان لبيليه ثلاثة قلوب: من أجل كرة القدم، ولأسرته ولجميع الناس. شخص لعب بالنجوم وبقي دائما على الأرض ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1977 لأنني أردت حقا أن ألعب في فريق مع بيليه في كوزموس نيويورك. كان اللعب إلى جانبه إحدى أعظم تجارب مسيرتي. فزنا ببطولة الولايات المتحدة في المحاولة الأولى ودعاني بيليه بأخيه. كان هذا شرفا لا يمكن تصوره بالنسبة لي. كرة القدم ستكون دائما لك يا صديقي! ستبقى دائما. شكرًا لك على لعبتك يا ’راي‘!".

لاعب المنتخب الألماني السابق المتوج بكأس العالم عام 2014 مسعود أوزيل قال "ارقد بسلام يا أحد أعظم أساطير كرة القدم. سيعيش إرثك للأبد". وأضاف مع صورة لبيليه ومارادونا "أنا متأكد أن ’فريق الجنة‘ سيصبح لا يقهر بوجود بيليه ومارادونا".

النجم التاريخي لكرة القدم الأوكرانية أندريه شيفشينكو قال "سيبقى إرثك دائما في الذاكرة، تعازي لعائلتك، ارقد بسلام أيها الملك".

وكتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه على إنستاغرام، "مصدر إلهام للعديد من الملايين"، و"مرجع في الأمس، واليوم وغداً"، معبراً عن "الألم الذي يعاني منه الجميع في كرة القدم حالياً".

وتابع الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات "العاطفة التي لطالما أبدتها تجاهي كانت ترد بالمثل في جميع الأوقات، حتى من مسافة بعيدة".

هيئات وفرق

كتب نادي برشلونة الإسباني على تويتر "يأسف برشلونة بشدة لوفاة ’الملك‘ بيليه ، أحد أفضل اللاعبين في كل العصور. معه، أصبحت كرة القدم أكبر. ارقد في سلام".

El Barça lamenta profundament la mort del "Rei" Pelé, un dels millors jugadors de tots els temps. Amb ell, el futbol es va fer més gran. Descansi en pau. pic.twitter.com/f9vdzjWllr — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 29, 2022

ريال مدريد من جهته كتب على إنستاغرام "نادي ريال مدريد لكرة القدم ورئيسه ومجلس إدارته يأسفون بشدة لوفاة أسطورة كرة القدم العالمية إدسون أرانتيس دي ناسيمنتو، بيليه، أحد أعظم اللاعبين في كل العصور".

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نشر صورة بيليه على إنستاغرام وقال "فيفا وكل عالم كرة القدم في حالة حداد لوفاة ’أو راي‘ الملك الأبدي. ارقد بسلام يا بيليه. أفكارنا وتعاطفنا مع عائلتك وأصدقائك وكل من استمتع بمشاهدتك وأنت تلعب".

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" قال "الليلة، ننضم إلى المشجعين من جميع أنحاء العالم في الحداد على بيليه، أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق. كان أول نجم عالمي في اللعبة ولعب دورا رائدا في صعود كرة القدم لتصبح الرياضة الأكثر شعبية في العالم. ارقد بسلام يا بيليه".

Tonight, we join fans the world over in mourning Pelé, one of football's all-time greatest players.



He was the first global superstar of the game and played a pioneering role in football's rise to become the world's most popular sport.



Rest in peace, Pelé. — UEFA (@UEFA) December 29, 2022

باريس سان جرمان كتب على إنستاغرام "باريس سان جرمان يرسل تعازيه للأصدقاء والعائلة وجميع الشعب البرازيلي في هذا الوقت الحزين. لقد أوجدت السحر أيها الملك. شكرا لك على كل شيء".

نادي مرسيليا هو الآخر قال على إنستاغرام "توفي اليوم بيليه، أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق. يود أولمبيك مرسيليا أن يشيد به. ارقد في سلام".

نادي يوفنتوس الإيطالي نشر صورة بيليه مع نجم يوفنتوس في الستينيات عمر سيفوري مرفقة بـ"وداعا بيليه".

فريق تشيلسي الإنكليزي كتب "وداعا للملك، سيد اللعبة الجميلة، ارقد بسلام يا بيليه".

مانشستر يونايتد كتب "ارقد بسلام يا بيليه، شكرا على السعادة التي منحتها لعشاق كرة القدم حول العالم".

ليفربول أيضا كتب "أسطورة وأيقونة وأحد العظماء الحقيقيين للعبة ستبقى في الأذهان إلى الأبد. ارقد بسلام يا بيليه".

بايرن ميونيخ الألماني قال إنه يشارك العالم الحداد "على خسارة واحد من الأعظم عبر التاريخ" وتابع أن بيليه "لن يُنسى أبدا".

فرانس24/ أ ف ب

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