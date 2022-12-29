مبابي "لن يهضم أبدا" خسارة نهائي المونديال ولا يعير اهتماما لسخرية مارتينيز "السخيفة"

كرة القدم

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كيليان مبابي بعد تسلمه جائزة الحذاء الذهبي لهداف بطولة كأس العالم، 18 كانون الأول/ديسمبر 2022.

أقر النجم الفرنسي كيليان مبابي أنه "لن يهضم أبدا" خسارة بلاده نهائي مونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، رغم تسجيله ثلاثية لـ"الديوك". وأكد أنه لا يعير اهتماما لسخرية الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز منه الـ"سخيفة".

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"أعتقد أني لن أهضمها أبدا"، بهذه الكلمات وصف المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الأربعاء خيبته بعد خسارة نهائي مونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وبعد تسجيله هدف الفوز لفريقه باريس سان جرمان في الوقت القاتل أمام ستراسبورغ (2-1) في المرحلة 16 من الدوري الفرنسي "أعتقد أني لن أهضمها أبدا.. كما قلت لزملائي، لا سبب كي يدفع النادي سبب إخفاق المنتخب، هما حالتان مختلفتان".

وأقر هداف مونديال قطر أنه أمضى "ساعتين عصيبتين" بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام الأرجنتين في 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري على استاد لوسيل، حيث سجل ثلاثية بينها ركلتا جزاء لم تجنب فرنسا الخسارة بركلات الترجيح 2-4 أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي زميله في سان جرمان.

ومن نقطة الجزاء، سجل الأربعاء أيضا، لكن هذه المرة كان هدف الفوز لمتصدر الدوري المملوك قطريا.

وأضاف مبابي من منطقة المقابلات المختلطة "من الجيد أن تعيد الوصل مع الانتصارات، أن ترتبط بالنادي، المشجعين، الزملاء".

وكانت العودة السريعة لابن الرابعة والعشرين مفاجئة إلى تمارين سان جرمان بعد النهائي التاريخي للمونديال "تحدثنا قبل النهائي، وقلت للمدرب (كريستوف غالتييه) إنني سأعود، بصرف الظر عن النتيجة، لأني كنت بحال جيدة وأريد متابعة اللعب. تنتظرنا مباراتان صعبتان".

سخرية "سخيفة"

وعن السخرية التي تعرّض لها من بعض لاعبي الأرجنتين بعد نهائي المونديال، خصوصا الحارس إيميليانو مارتينيس، قال بطل مونديال 2018 مع فرنسا "الاحتفالات، ليست مشكلتي، لا أهدر طاقتي على مثل هذه الأشياء السخيفة، الأهم بالنسبة لي هو تقديم كل شيء لفريقي، وسننتظر عودة ليو (ميسي) للاستمرار في التسجيل والفوز في المباريات".

وأكد هداف المونديال بثماني محاولات ناجحة وحامل الكرة الفضية وراء ميسي المتوج للمرة الأولى في مسيرته الزاخرة "تناقشت مع (ميسي) بعد المباراة وهنأته. كان هدف حياة بأكملها بالنسبة إليه، وبالنسبة لي أيضا لكني أخفقت، لذا يجب أن تحافظ دوما على صورة جيدة".

فرانس24/ أ ف ب

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