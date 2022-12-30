أساطين كرة القدم وأنديتها العريقة ينعون الملك والأسطورة البرازيلي بيليه

وفاة بيليه

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أحدث رحيل العملاق وأسطورة كرة القدم العالمية البرازيلي بيليه، صاحب الألف هدف والكؤوس العالمية الثلاث، يوم الخميس 29 كانون الأول/ديسمبر 2022 صدمة كبيرة حول العالم وأثار موجة من ردود الفعل بين أساطين لعبة كرة القدم ومؤسساتها الكبرى وأنديتها العريقة. إليكم بعضا من الكلمات التي تنعي مسيرة أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

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أثار رحيل "الملك" بيليه أسطورة كرة القدم العالمية عن عمر يناهز 82 عاما الخميس بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان موجة من ردود الفعل حول العالم.

وكتبت ابنة البرازيلي كيلي ناسيمنتو على إنستاغرام من مستشفى ألبرت أينشتاين حيث كان يعالج بيليه من مرض السرطان منذ شهر "نشكرك. نحبك بلا حدود. ارقد بسلام".

بيليه "جعل كرة القدم فنًا"، كتب على إنستاغرام المهاجم نيمار، وريثه في المنتخب البرازيلي. وأضاف "قبل بيليه، كانت كرة القدم مجرد رياضة. لقد غيّر بيليه كل شيء، وجعل كرة القدم فنًا (...)، ومنح صوتاً للفقراء ولأصحاب البشرة السوداء وفوق كل شيء: أعطى رؤية للبرازيل". وأرفق مهاجم باريس سان جرمان رسالته بصورة "ملك" كرة القدم وهو يرتدي التاج.

نيمار ينعي بيليه على إنستاغرام View this post on Instagram A post shared by Neymar Jr Site (@neymarjrsiteoficial) بيليه "جعل كرة القدم فنًا... قبل بيليه، كانت كرة القدم مجرد رياضة. لقد غيّر بيليه كل شيء، وجعل كرة القدم فنًا (...)، ومنح صوتاً للفقراء ولأصحاب البشرة السوداء وفوق كل شيء: أعطى رؤية للبرازيل".

وبدوره كتب بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي على إنستاغرام "ارقد بسلام"، في إشارة إلى رحيل بيليه. وأرفق ميسي رسالته بثلاث صور، اثنتان منها ظهر فيهما مع بيليه، وثالثة للملك كلاعب.

"إرث لن ينسى أبدا"

من ناحيته، أشاد زميل نيمار وميسي في سان جرمان مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي بأسطورة كرة القدم مؤكدا أن "إرثه لن ينسى أبدا". وكتب مبابي باللغة الإنكليزية على تويتر معلقا على صورة بالأبيض والأسود تظهره إلى جانب بيليه "لقد تركنا ملك كرة القدم، لكن إرثه لن يُنسى أبداً، ارقد بسلام أيها الملك".

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

وغالبا ما يُقارن مبابي الذي توج بطلا للعالم في 2018 ووصيف مونديال قطر 2022 بعد هزيمة فرنسا أمام الأرجنتين بركلات الترجيح 2-4 بعد تعادلهما 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي، منذ ظهوره على أعلى مستوى ببيليه.

وكتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه على إنستاغرام، "مصدر إلهام للعديد من الملايين" و"مرجع في الأمس، واليوم وغداً"، معبرا عن "الألم الذي يعاني منه الجميع في كرة القدم حالياً". وتابع الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات "العاطفة التي لطالما أبديتها تجاهي كانت ترد بالمثل في جميع الأوقات، حتى من مسافة بعيدة".

ونوه المهاجم الإنكليزي جيف هيرست الفائز بكأس العالم 1966 التي استضافتها بلاده ببيليه ووصفه بأنه "الأعظم على الإطلاق". ولعب هيرست ضد بيليه في مونديال 1970 في المكسيك وصنف المهاجم بأنه الأفضل الذي واجهه على الإطلاق. حينها فازت البرازيل 1-صفر في طريقها لرفع كأس العالم حيث توج "الملك" بيليه بالكأس للمرة الثالثة والأخيرة. وغرّد هيرست قائلا "لديّ الكثير من الذكريات عن بيليه، وبدون أدنى شك أفضل لاعب لعبت ضده (مع بوبي مور أفضل لاعب كرة قدم لعبت بجانبه)". وتابع "بالنسبة لي يظل بيليه الأعظم على الإطلاق وأنا فخور بأن أكون معه على أرض الملعب. ارقد في سلام بيليه وشكراً لك".

ودوّن هيرست اسمه في سجلات الكرة المستديرة كأول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في مباراة نهائية في كأس العالم في فوز إنكلترا على ألمانيا الغربية 4-2 في عام 1966، قبل أن يكرر إنجازه مبابي أخيرا في نهائي مونديال قطر بتسجيله ثلاثية فريقه.

تغريدة جيف هيرست عن بيليه I have so many memories of Pele, without doubt the best footballer I ever played against (with Bobby Moore being the best footballer I ever played alongside). For me Pele remains the greatest of all time and I was proud to be on the the pitch with him. RIP Pele and thank you. pic.twitter.com/oCpQlw7EIK — Sir Geoff Hurst (@TheGeoffHurst) December 29, 2022 "لديّ الكثير من الذكريات عن بيليه، وبدون أدنى شك أفضل لاعب لعبت ضده (مع بوبي مور أفضل لاعب كرة قدم لعبت بجانبه)". وتابع "بالنسبة لي يظل بيليه الأعظم على الإطلاق وأنا فخور بأن أكون معه على أرض الملعب. ارقد في سلام بيليه وشكراً لك".

ولخص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرث بيليه، فكتب على تويتر "اللعبة. الملك. الخلود".

وكتب الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري سيب بلاتر "إنها أخبار محزنة للغاية، لقد رحل بيليه. العالم ينعي أعظم لاعب كرة قدم في التاريخ وشخص رائع. لقد احتفل بكرة القدم بشكل لا مثيل له".

"خالد إلى الأبد"

وأكد نادي نيويورك كوزموس الأمريكي الذي دافع عن ألوانه بيليه في السبعينات أن الراحل جلب "اللعبة الجميلة" إلى الولايات المتحدة، واصفا إياه باللاعب "العبقري" الذي أحدث تحولا في هذه الرياضة. وقال في بيان نُشر على موقعه الرسمي "اسم بيليه سيكون إلى الأبد مرادفاً للفن الرياضي والعبقرية". وأضاف "تأثيره الدائم على رياضة كرة القدم لا يقدر بثمن. ارقد بسلام يا ري".

ولعب بيليه مع كوزموس بين عامي 1975 و1977 بعد مسيرة ملحمية مع سانتوس.

تغريدة فريق نيويورك كوزموس في نعي بيليه The New York Cosmos Mourn the Loss of Legendary Peléhttps://t.co/l9OSG4aZx7 — New York Cosmos (@NYCosmos) December 29, 2022 "اسم بيليه سيكون إلى الأبد مرادفاً للفن الرياضي والعبقرية... تأثيره الدائم على رياضة كرة القدم لا يقدر بثمن. ارقد بسلام يا ري".

وفي رسالة مؤثرة، ودّع الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أسطورة بلاده، قائلا على تويتر "لم يكن هناك رقم 10 مثله".

وتابع لولا الذي يتسلّم مهمّاته الرئاسية الأحد "قلّة من البرازيليين حملت اسم بلدنا إلى أبعد الحدود بقدر ما فعل... لم يلعب فحسب بل قدّم عرضاً شاملاً"، مؤكدا أنه استمتع بامتياز بمشاهدة بيليه وهو يلعب مباشرة. وأضاف "شكرا لك بيليه".

Pelé nos deixou hoje. Foi fazer tabelinha no céu com Coutinho, seu grande parceiro no Santos. Tem agora a companhia de tantos craques eternos: Didi, Garrincha, Nilton Santos, Sócrates, Maradona... Deixou uma certeza: nunca houve um camisa 10 como ele. Obrigado, Pelé. — Lula (@LulaOficial) December 29, 2022

بدوره، قال الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو إن بيليه "حمل اسم البرازيل في العالم أجمع. لقد حوّل كرة القدم إلى فنّ وفرح". وأعلن بولسونارو الحداد الرسمي لثلاثة أيام في مرسوم نشرته الجريدة الرسمية. وجاء في المرسوم أن "الحداد الرسمي قد أُعلِن في كل أنحاء البلاد (...) في بادرة تكريمية بعد وفاة إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، بيليه".

وكتب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عبر موقعه على فيس بوك "ارقد بسلام أيها البطل". وأضاف مهاجم برشلونة الإسباني باللغة الإنكليزية مرفقا رسالته بصورة للبرازيلي باللونين الأبيض والأسود "السماء لها نجم جديد حيث فقد عالم كرة القدم بطلاً".

وخصص الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موقعه الرسمي على الإنترنت لذكرى البرازيلي بيليه "الخالد معنا إلى الأبد". وكان فيفا كرّس بيليه "لاعب القرن العشرين".

"كرة القدم خسرت الأعظم"

وغرّد المهاجم الدولي السابق الأرجنتيني غابريال باتيستوتا بعد خبر وفاة بيليه "شكراً على كل ما قدمته لعالم كرة القدم. ارقد بسلام أيها الأسطورة".

وبمجرد انتشار نبأ وفاة "الملك" بيليه، تذكر العديد من الأرجنتينيين رسالته عندما توفي أسطورة كرة القدم العالمية دييغو مارادونا عن عمر يناهز 60 عاما في أواخر عام 2020. حينها كتب بيليه "فقدت صديقي العزيز والعالم أسطورة. أتمنى أن نلعب كرة القدم في يوم من الأيام معاً في الجنة".

أما الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديس المعروف بأنه من كبار مشجعي كرة القدم، فكتب "لقد رحل عنا أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ. سنتذكر دائماً تلك السنوات التي أبهر فيها بيليه العالم بموهبته".

كما أعربت أندية كرة القدم الأرجنتينية عن تعازيها، بما في ذلك بوكا جونيورز وريفر بلايت.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ على تويتر "مع وفاة بيليه، فقد العالم رمزاً كبيراً للرياضة. وكما اختبرت بنفسي، فقد كان مؤمناً حقيقياً بالقيم الأولمبية وحمل الشعلة الأولمبية بفخر (خلال دورة ألعاب ريو في عام 2016). كان شرفاً منحه الوسام الأولمبي".

وكتب النجم الدولي السابق والمدرب الحالي الفرنسي زين الدين زيدان على إنستاغرام "الملك الأبدي بيليه".

واعتبر الألماني فرانتس بيكنباور، الفائز بكأس العالم كلاعب وكمدرب، أن "كرة القدم خسرت اليوم الأعظم في تاريخها".

وتأسف نادي برشلونة الإسباني عبر موقعه على تويتر "بشدة لوفاة ‘الملك’ بيليه أحد أفضل اللاعبين في كل العصور. معه، أصبحت كرة القدم أكبر. ارقد بسلام".

أما غريمه الأبدي ريال مدريد فأكد بدوره على تويتر أن "الأسطورة بيليه سيبقى في الذاكرة إلى الأبد من قبل كل محبي الرياضة وإرثه يجعله أحد أساطير كرة القدم العالمية".

وقال الدولي السابق البرازيلي رونالدو الملقب بـ"الظاهرة" بطل العالم 2002 على إنستاغرام عن مواطنه "فريد. متألق. فني. مبدع. مثالي. لا مثيل له (...) الأفضل على الإطلاق. العالم في حداد". وأضاف "هو مزيج من الحزن والفخر الهائل للتاريخ الذي كتبه. يا له من امتياز أني أتيت من بعدك يا صديقي. إرثه يتجاوز الأجيال".

وأشاد ماريو زاغالو الذي لعب إلى جانب بيليه خلال التكريس العالمي للبرازيل عامي 1958 و1962 قبل أن يقوده خلال التتويج الثالث عام 1970 على إنستاغرام بذكرى "الأعظم على الإطلاق". وكتب زاغالو، البالغ 91 عاما وهو واحد من ثلاثة فقط فازوا بكأس العالم كلاعب ومدرب مع الألماني بيكنباور والفرنسي ديدييه ديشان "صديقي، الذي تشاركت معه العديد من القصص والانتصارات والألقاب، يترك إرثاً أبدياً لا يُنسى".

فرانس24/أ ف ب

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