تنكيس الأعلام في مقر فيفا حدادا على رحيل الأسطورة بيليه والدوريات الأوروبية الكبرى تكرمه

وفاة بيليه

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نكس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلام الدول المنضوية تحت لوائه الجمعة، حداداً على "الملك الأبدي" الأسطورة البرازيلي بيليه المتوفي الخميس عن عمر يناهز 82 عاما. كما أعلنت دوريات أوروبية كبرى على غرار إنكلترا وإيطاليا وفرنسا تكريم "ملك الساحرة المستديرة" بيليه قبل مبارياتها.

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في تغريدة على منصة تويتر الجمعة، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" "سيتم إنزال الأعلام في مقر فيفا في زيوريخ إلى غاية منتصف السارية اليوم من أجل أن نتذكر الملك الأبدي: بيليه".

Flags at the Home of FIFA in Zurich are flying at half-mast today, as we remember the eternal king: Pelé. pic.twitter.com/2elG8s576e — FIFA (@FIFAcom) December 30, 2022 فيفا بيليه

وفي يوم شتوي ضبابي شمال سويسرا، تم فعلا إنزال علم فيفا وكذلك أعلام الاتحادات القارية خارج مقر الهيئة الكروية العليا.

كما تم تنكيس أعلام الاتحادات الأعضاء الـ 211، بما في ذلك العلم البرازيلي، المنشورة بجانب ملعب كرة القدم المجاور لمبنى مقر فيفا.

وعلى موقعه الرسمي، قال فيفا "منذ تأكيد الخبر، تَوَحَّدَ عالم كرة القدم. (إن كان) في حزنهم، وفي مشاركة ذكرياتهم وحبهم لرجل أطلق عليه ببساطة اسم -أو ري- "الملك".

وتم اختيار بيليه من قبل فيفا كأفضل لاعب في القرن العشرين.

"سيظل معنا إلى الأبد"

وقال رئيس فيفا السويسري جياني إنفانتينو في بيان الخميس "لكل من يحب اللعبة الجميلة، هذا هو اليوم الذي لم نرغب أن يأتي أبداً. اليوم الذي فقدنا فيه بيليه".

وتابع "إننا نحزن جميعاً على فقدان الوجود الجسدي لعزيزنا بيليه، لكنه حقق الخلود منذ فترة طويلة، وبالتالي سيبقى معنا إلى الأبد".

"For everyone who loves the beautiful game, this is the day we never wanted to come. The day we lost Pelé."



FIFA President Gianni Infantino pays tribute to Pelé: — FIFA (@FIFAcom) December 29, 2022 جياني إنفانتينو- بيليه

من جهتها، وتكريماً للأسطورة الذي يبقى اللاعب الوحيد الذي توج بكأس العالم ثلاث مرات، أعلنت رابطتا الدوريين الإنكليزي والفرنسي والاتحاد الإيطالي لكرة القدم الجمعة، تكريم بيليه بدقيقة صمت وتصفيق قبل انطلاق المباريات، لتحذو حذو مبادرة الاتحاد الإسباني الخميس.

وأعلنت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز عن تكريم بيليه قبل المباراتين الافتتاحيتين للمرحلة الثامنة عشرة مساء الجمعة، بين ليفربول وليستر سيتي، ووست هام يونايتد وبرنتفورد.

وأوضحت أن اللاعبين والحكام سيرتدون شارات سوداء وسيتم التصفيق لمدة دقيقة قبل انطلاق المباراتين. وقالت إنه سيتم تجديد التكريم في جميع مباريات المرحلة يومي السبت والأحد. وسيتم عرض صورة بيليه على شاشات الملاعب.

صورة الأسطورة بالأبيض والأسود

وقال المكتب الصحافي لرابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الصورة ستكون بالأبيض والأسود، وهي التي التقطت له مع نادي سانتوس حيث يبتسم فيها ويرتدي عقدا به صليب.

وكانت هذه الصورة قد التقطت قبل مباراة نصف نهائي دورة باريس ضد راسينغ كلوب دو فرانس بملعب "بارك دي برانس" في 13 حزيران/يونيو للعام 1961.

من جهته، أعلن الاتحاد الإيطالي أنه سيتم الوقوف دقيقة صمت في الملاعب الإيطالية خلال المرحلة المقبلة من الدوري، إذ قال في بيان "بمناسبة جميع المباريات الودية المقررة الجمعة ومباريات المرحلة السادسة عشرة من دوري الدرجة الأولى التي ستقام يوم الأربعاء 4 كانون الثاني/ يناير، يدعو الاتحاد إلى دقيقة صمت إحياء لذكرى بيليه".

أما رابطة الدوري الفرنسي فأعلنت أن مباريات المرحلة السابعة عشرة للدرجتين الأولى والثانية ستشهد اعتبارا من مساء الجمعة تخصيص دقيقة من التصفيق للأسطورة بيليه.

وأضافت الرابطة، أن صورة بيليه مع كأس العالم التي فازت بها البرازيل نهائيا عام 1970 (اللقب الثالث في تاريخها وقتها) ستُعرض على الشاشات.

هذا، وكانت رابطة الدوري الإسباني سباقة إلى تكريم بيليه، عندما أعلنت الخميس في بيان أنه سيتم التزام دقيقة صمت قبل كل مباراة من مباريات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري من الخميس إلى مساء السبت.

وكان أتلتيكو مدريد وإلتشي الناديين الأولين اللذين قاما بهذه المبادرة، إذ وقف اللاعبون حول الدائرة المركزية قبل انطلاق المباراة، وهم يرتدون شارة سوداء حول الذراع تكريما للملك الراحل، بيليه.

فرانس24/أ ف ب

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