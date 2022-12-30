زيارات الملك والأسطورة البرازيلي بيليه للبلدان العربية وأرقامه القياسية في عالم كرة القدم

وفاة بيليه

© أ ف ب

لافتة كبيرة لصورة بيليه في كأس العالم 2022 بقطر قبل مباراة بلاده البرازيل مع الكاميرون باستاد لوسيل في 2 ديسمبر/كانون الأول.

في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022 غيب الموت "الجوهرة السوداء" في عالم كرة القدم، أسطورة الكرة العالمية البرازيلي بيليه. ساد الحزن على وفاته العالم بأسره، لكن العالم العربي احتفظ له بذكريات عزيزة عبر كافة بلدانه. فقد كان بيليه مسارعا دائما لتلبية الدعوات الموجهة إليه من فرق البلدان العربية من محيطها إلى خليجها، ليبث فيها حب "الساحرة المستديرة" بأخلاقه قبل فنه ومهاراته العالية.

إعلان اقرأ المزيد

زار "الجوهرة السوداء" ومحقق أكبر الأرقام القياسية (الحصيلة في آخر المقال) في عالم كرة القدم "الملك"، الأسطورة البرازيلي بيليه بلدان العالم العربي أكثر من مرة خلال مسيرته الكروية الغنية، وحتى بعد اعتزاله اللعب.

الجزائر

كانت الجزائر أول دولة عربية يحط فيها بيليه الرحال، وكان ذلك عام 1965 بدعوة من الرئيس الجزائري آنذاك أحمد بن بلة. وجمعت مباراة ودية بين منتخبي البرازيل والجزائر في الملعب البلدي بمدينة وهران، انتهت بفوز فريق "السامبا" على "ثعالب الصحراء" بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، أحرز منها الأسطورة بيليه هدفًا.

لم تكن تلك هي الزيارة الوحيدة التي قام بها بيليه للجزائر، إذ إنه عاد إليها مرة أخرى عام 1979 بوصفه لاعبا في فريق سانتوس، ليلعب ثانية ضد منتخب الجزائر مباراة ودية بمدينة وهران مجددا. ويبدو أن ذكريات "الملك" بالجزائر لم تفارقه فعاد مرة ثالثة عام 2014 بوصفه سفيرًا للكرة العالمية.

مصر

حل فريق سانتوس البرازيلي ومعه "الجوهرة السوداء" بيليه في ضيافة الأهلي المصري عام 1972، لإجراء مباراة ودية انتهت بفوز الفريق الضيف بخمسة أهداف دون رد، أحرز منها بيليه هدفين. ثم عاد بيليه مرة أخرى لبلاد الفراعنة عام 2014 بوصفه سفيرًا للكرة العالمية.

بيليه في مصر مقتطفات من مباراة الأهلي المصري وسانتوس البرازيلي مع بيليه

السعودية

بدعوة من الأمير فيصل بن فهد عام 1971، حضر فريق سانتوس البرازيلي ومعه بيليه للأراضي السعودية ليواجه منتخبها الناشئ. وحظي بيليه باستقبال شعبي هائل من السعوديين الذين توافدوا من أنحاء المملكة ليروا بأم أعينهم أسطورة كرة القدم العالمية. وانتهت المباراة الودية بفوز الفريق الأخضر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

البحرين

في عام 1971 أيضًا زار فريق سانتوس وبيليه دولة البحرين، الإمارة الخليجية آنذاك، ليلعب مع منتخبها. انتهت المباراة بفوز عريض للضيوف على أصحاب الأرض بسبعة أهداف مقابل هدف.

قطر

عاد فريق سانتوس البرازيلي لمنطقة الخليج العربي عام 1973، ولكن هذه المرة ليزور قطر ويلعب في الدوحة أمام فريق الأهلي القطري.

الكويت

وبعد قطر، طار فريق سانتوس بكامل نجومه إلى الكويت ليواجه فريق القادسية، الذي حقق المفاجأة بالتعادل إيجابيا مع نجوم السامبا بهدف لكل فريق. وسجل بيليه هدف سانتوس في حين سجل جاسم يعقوب هدف القادسية ليحصل بعدها على لقب "بيليه الكويت".

بيليه في الكويت قبل 50 عام وفي 12 فبراير 1973 كان بيليه في الكويت ولعب مباراة بثانوية الشويخ مع نادي سانتوس البرازيلي بكامل نجومه ضد القادسية وانتهت 1-1. سجلها بيليه وجاسم يعقوب.



بعدها صرح بيليه:

بستة لاعبين من القادسية استطيع هزيمة أي فريق بالعالم.



مات بيلية أمس اعضم لاعب كرة قدم 🌹 pic.twitter.com/nzwVXmYQ2T — 🇰🇼د. ظافر محمد العجمي (@z4alajmi) December 30, 2022

السودان

في العام نفسه، 1973، حل فريق سانتوس ضيفًا على أهالي السودان الكرماء بدعوة من فريق الهلال الذين استقبلوه بحرارة وترحابٍ وافرين. لعب سانتوس بعدها مباراة ودية مع الهلال في ملعب أم درمان، انتهت بفوز الفريق البرازيلي بهدف وحيد.

بيليه في السودان زيارة الأسطورة الراحل "بيليه" للسودان خلال المباراة التي جمعت ناديه سانتوس البرازيلي مع فريق الهلال في العام 1973م#السودان_زمان#بيليه pic.twitter.com/MSjOxggAP4 —  السودان زمان (@PastSudans) December 30, 2022

المغرب

عام 1976 وصل بيليه رفقة زملائه في فريق سانتوس إلى المغرب ليلعب على استاد "محمد الخامس" مباراة ودية مع فريق مؤلف من لاعبي فريقي الوداد والرجاء أكبر فريقين في الدار البيضاء. والتقى بيليه حينئذ بجوهرة الكرة المغربية السوداء المهدي بن مبارك الذي كان معتزلا آنذاك بعد أن كان لاعبًا في فريق أتلتيكو مدريد.

بيليه في المغرب 🔴🎙 بيليه ( 🇧🇷 ) :" تخيلوا لو كان قد ولد في وقت لاحق. أنا متأكد من أنه كان سيأخذ كرة القدم إلى عوالم غير مستكشفة. لقد كُنتُ مُلهماً بِهِ كثيراً ، وحاولت أن أقوم بتقليده فتمكنت بشكل كبير ".



ما قاله بيليه عن العربي بن مبارك

" المُلقب بالجوهرة السوداء ". pic.twitter.com/GedHTcpsEH — COPE (@COPE_AR) December 26, 2019

أهم الأرقام القياسية التي حققها بيليه في مسيرته الكروية

- فاز بكأس العالم ثلاث مرات مع البرازيل في أعوام 1958 و1962 و1970. اللاعب الوحيد الذي فاز بالبطولة الكبرى ثلاث مرات.

- أصبح أصغر لاعب على الإطلاق يفوز بكأس العالم في سن 17، وهو رقم قياسي لا يزال قائما.

- سجل 757 هدفا في 812 مباراة رسمية مع النادي والمنتخب، وهو رقم قياسي صمد لعقود قبل أن يتخطاه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

- قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ونادي سانتوس، إن بيليه سجل ما مجموعه 1283 هدفا في 1367 مباراة، بينما قدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الرقم عند 1281 هدفا في 1366 مباراة. تعطي المصادر الأخرى أرقاما متفاوتة اعتمادا على تصنيف المباريات.

- سجل 77 هدفا في 92 مباراة رسمية للبرازيل، وهو هداف البرازيل على مر العصور إلى جانب نيمار الذي سجل هدفه 77 في كأس العالم 2022.

- سجل 12 هدفا في بطولات كأس العالم. وقدم ست تمريرات حاسمة في المكسيك 1970، وهو رقم قياسي لكأس العالم في نسخة واحدة.

- سجل 92 ثلاثية في المباريات الرسمية وغير الرسمية.

- سجل 127 هدفا لسانتوس في عام 1959، ويعتقد أنه أكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب مع فريق في سنة ميلادية واحدة.

فرانس24/أ ف ب/رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك