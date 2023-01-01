مراسم جنازة "لاعب القرن" البرازيلي بيليه ستبدأ من ملعب نادي سانتوس الأسطوري

وفاة بيليه

البرازيلي بيليه يرتدي قميص سانتوس، قبيل مباراة ودية في كرة القدم ضد نادي راسينغ الفرنسي، في صورة مؤرخة 13 حزيران/يونيو 1961.

ستقام مراسم جنازة مفتوحة للجمهور الإثنين وتستمر 24 ساعة في ملعب سانتوس "أوربانو كالديرا" الذي حمل ألوانه "جوهرة الساحرة المستديرة" الراحل بيليه طوال مسيرته تقريباً من 1956 إلى 1974 وسجل له ما يزيد عن 1000 هدف.

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يتأهب بلد بأكمله لتوديع الأسطورة بيليه الذي توفي الخميس عن عمر ناهز 82 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت تقارير صحفية برازيلية إن التابوت الذي سيحمل جثمان بيليه سيتواجد في منتصف ملعب مدينة سانتوس الواقعة في ولاية ساو باولو البرازيلية، حيث سيتم نقله في ساعة مبكرة من صباح الإثنين على أن تبدأ المراسم ويتسنى للجماهير إلقاء النظرة الأخيرة لأسطورة كرة القدم.

وأعلن نادي سانتوس البرازيلي أن مراسم جنازة بيليه ستقام يوم الإثنين في ملعب المدينة، وهو النادي الذي قضى فيه "الملك" معظم مسيرته الكروية، قبل أن يوارى الثرى في اليوم التالي، وستقتصر على حضور أسرته فقط.

Obrigado, Rei Pelé. pic.twitter.com/2Xb7XElR41 — Santos FC (@SantosFC) December 29, 2022 نادي سانتوس: شكرا للملك بيليه

وكان قد رفع المشجعون أمام مستشفى ساو باولو حيث توفي "الملك"، لافتة كتب عليها: "الملك الأبدي بيليه". وفي ريو دي جانيرو ، أُضيء تمثال المسيح الفادي لكوركوفادو تكريماً لبيليه، إلى جانب ملعب ماراكانا الأسطوري.

وكان قد اختير بيليه، اللاعب الوحيد المتوج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970) كأفضل رياضي في القرن الماضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية العام 1999، وبعدها بعام كلاعب القرن من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

هذا، وسيبقى إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، بيليه، أسطورة حقيقية في عالم الساحرة المستديرة، واسمه منحوت في الذاكرة الجماعية. فقد ضاعف بيليه في الفترة ما بين عامي 1956 و1977، إنجازاته ورفع سجل إحصاءاته الرسمي من حيث عدد الأهداف إلى 1281 خلال 1362 مباراة، منها أكثر من 1000هدف بقميص نادي سانتوس الأسطوري.

فرانس24/أ ف ب

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