كأس العالم للسيدات، الانتخابات التركية، عودة أوزيريس ريكس للأرض.. أبرز الأحداث المنتظرة في 2023

من تتويج الملك شارل الثالث على عرش في بريطانيا، إلى كأس العالم للروغبي، مرورا بمونديال كرة القدم للسيدات وإحياء الذكرى الخمسين لوفاة الفنان العالمي بابلو بيكاسو.. فرانس24 تتوقف عند أبرز الأحداث المنتظرة في 2023، والتي ستكون محط اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام عبر العالم.

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سيكون عام 2023 موعدا للكثير من الأحداث عبر العالم، والتي ستنال اهتماما بالغا من الجماهير ووسائل الإعلام. فرانس24 تسلط الضوء على الأبرز منها.

كرواتيا تتبنى اليورو كعملة رسمية وتنضم إلى منطقة شنغن

صورة المخترع والمهندس نيكولا تيسلا على قطع نقدية من اليورو التي أصدرتها كرواتيا. © أسوشيتد بريس

ودعت كرواتيا عملتها المحلية ابتداء من اليوم الأول من يناير/ كانون الثاني، لتتبنى اليورو بديلا لها، وتتحول في الوقت نفسه إلى البلد الـ27 الذي التحق بفضاء شنغن، وهما مرحلتان مهمتان بالنسبة لهذا البلد الواقع في منطقة البلقان، الذي انضم إلى الاتحاد الأوروبي منذ حوالي عشر سنوات.

ومن المتوقع أن يسمح تبني اليورو لكرواتيا بنسج علاقات مالية وطيدة مع 19 دولة أخرى تتعامل بنفس العملة ومع المصرف المركزي الأوروبي.

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ويثير مسؤولو هذا البلد باستمرار الفوائد التي ستعود على 3.9 مليون من مواطنيهم عبر هذا الاندماج في منطقة اليورو وفي فضاء شنغن. وهما "هدفان استراتيجيان للمزيد من الاندماج في الاتحاد الأوروبي"، وفق تعبير الوزير الأول المحافظ أندريه بلينكوفيتش.

ورغم ذلك، يواجه هذا التغيير في العملة بنوع من الحذر من طرف بعض الكرواتيين، الذين يخشون من تسجيل ارتفاع في الأسعار باستغلال الشركات فرصة الانتقال من عملة إلى أخرى للقيام بذلك.

تتويج الملك شارل الثالث

الملك شارل الثالث والملكة كاميلا © أ ف ب

سيتم تتويج الملك شارل الثالث في 6 مايو/ آيار بكاتدرائية وستمنستر في لندن إلى جانب زوجته كاميلا. وقال قصر باكنغهام إن "التتويج سيعكس دور الملك اليوم والتطلع إلى المستقبل مع ارتباطه بالتقاليد والاحتفالات القديمة"، مضيفا أن الحفل سيقوده رئيس أساقفة كانتربري.

وحسب الصحافة البريطانية، التتويج سيكون وفق رغبات الملك شارل الثالث في ملكية موحدة، لكن في ظل أزمة اقتصادية تلقي بظلالها على حياة البريطانيين. ومن المقرر أن يدوم الحفل ساعة واحدة بدل ثلاث التي استغرقتها مراسم تتويج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية. كما أن قائمة المدعويين ستتقلص إذ وجهت الدعوة إلى ألفي شخص بدل ثمانية آلاف.

الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان © أ ف ب

وسط أزمة اقتصادية متواصلة، أثرت على شعبية الرئيس رجب طيب أردوغان، يتوجه الناخبون الأتراك إلى مراكز الاقتراع في 18 يونيو/حزيران لاختيار رئيسهم الجديد. وتعتبر هذه الانتخابات "تاريخية"، حسب أحمد كورو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ولاية سان دييغو بالولايات المتحدة، "لأنها ستحدد إن كان الحكم المتزايد في الاستبداد للرئيس رجب طيب أردوغان سيواصل أم لا الهيمنة على السياسة في البلاد".

منذ توليه الرئاسة في 2017، نحى أردوغان ببلاده نحو الحكم الاستبدادي، بالانتقال من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي. وفي العام الماضي، أدخل قانونا جديدا يفرض الرقابة ويشدد مراقبة منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية.

ومن المتوقع أن يواجه أردوغان في هذه الانتخابات "تحالف الأمة"، وهو ائتلاف تنضوي تحته أحزاب المعارضة الستة، لكنه لم يختر بعد مرشحا للانتخابات الرئاسية، وتحالف "العمل والحرية" بقيادة حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يستفيد من دعم واسع من طرف الأكراد.

نحو هجوم روسي كبير على أوكرانيا؟

جندي أوكراني أمام فندق هدم جزئيا جراء ضربات روسية استهدفت وسط العاصمة كييف. 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 © أ ف ب

سيظل عام 2022 شاهدا على عودة الحرب إلى أوروبا مع الهجوم الروسي على أوكرانيا، فيما تنطلق السنة الجديدة 2023 على وقع ضربات جديدة على كييف.

ويخشى قادة الجيش الأوكراني من التعبئة الجزئية التي أعلنت عنها روسيا في الخريف، والتي ستسمح للكرملين بإطلاق هجوم كبير بحلول ربيع 2023 يشمل كييف أيضا.

وقال فاليري زلوجني أحد قادة الجيش الأوكراني لصحيفة "دو إيكونوميست"، إن هذا الهجوم الروسي الجديد يمكن "أن يحدث في فبراير/شباط، وفي أحسن الأحوال في مارس/ آذار، وفي أسوئها في نهاية يناير/ كانون الثاني".

وفي تهنئته بمناسبة العام الجديد، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 2023 سيكون عام " النصر" في الحرب ضد روسيا. من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفس المناسبة، إن "الحق الأخلاقي والتاريخي" كان "إلى جانب" روسيا.

قمة المناخ "كوب28" في الإمارات العربية

الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في زيارة إلى مقر شركة بترول أبوظبي الوطنية في العاصمة. © أ ف ب

تنعقد قمة المناخ "كوب28" في دبي بالإمارات العربية بين 30 نوفمبر/ شباط و12 ديسمبر/ كانون الأول، وستعالج مسألة الانتقال الطاقي "العادل"، حسب ما أعلنه البلد المستضيف للدورة، والذي يدفع في اتجاه الخروج التدريجي من الهيدروكربونات.

وتميزت كوب 27 التي انعقدت في نوفمبر/ شباط بمصر، بتبني قرار دفع تعويضات للدول الفقيرة المتضررة من التغير المناخي. لكن هذه الدورة لم تنجح في تسجيل تقدم بخصوص خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، للحفاظ على هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وتعد الإمارات العربية أول بلد عربي وقع على اتفاق باريس حول المناخ والتزم بالوصول إلى الحياد الكربوني في حدود 2050. لكنها كانت محط انتقادات بخصوص مشاركتها في قمة المناخ بمصر، حيث أوفدت 1000 مندوب، 70 منهم مرتبطون بشركات للبترول والغاز. وكانت أكبر تمثيلية في هذه القمة.

الانتخابات التشريعية في مالي

رئيس المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في مالي أسيمي غويتا في الوسط إلى جانب إلى رئيس المجلس الوطني الانتقالي مالك دياو مرتديا عباءة بيضاء. 22 سبتمبر/ أيلول 2022. © أسوشيتد بريس

بعد حلها في أغسطس/ آب 2020، ينتظر أن يتجدد انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية في مالي في اقتراع من المقرر تنظيمه في 29 أكتوبر/ تشرين الأول.

في مايو/ آيار 2021، عزز الجيش سلطاته عقب انقلاب ثان، ووضع القائد العسكري أسيمي غويتا على رأس البلاد بشكل مؤقت. منذ ذلك الحين، تتحدث وسائل الإعلام، منظمات المجتمع المدني، المحامون والمحللون عن قمع متزايد من قبل الحكومة الانتقالية.

وفي وقت تغرق فيه البلاد في أزمة سياسية، تبقى "وضعية حقوق الإنسان في البلاد هشة، في سياق الانتهاكات الممارسة من طرف الجماعات الإسلامية المسلحة، والميليشيات العرقية والقوى الأمنية الحكومية"، تندد منظمة هيومن رايتس ووتش.

وشهد عام 2022 مغادرة آخر الجنود الفرنسيين من قوة برخان لهذا البلد الأفريقي، منهيين بذلك تسع سنوات من العمليات العسكرية التي تهدف إلى استئصال الإرهاب من المنطقة. كما عرفت السنة الفارطة وصول ميلشيا فاغنر الروسية إلى مالي، وهي مجموعة أمنية عسكرية تربطها علاقات جلية مع الحكومة الروسية.

عودة أوزيريس ريكس إلى الأرض

عرضت وكالة ناسا محاكاة تظهر اقتراب مسبار أوزيريس ريكس من الكويكب بينو © أسوشيتد بريس

من المتوقع أن تعود المهمة الفضائية "أوزيريس ريكس"، التي أرسلت في 8 سبتمبر/ أيلول 2016، إلى الأرض، وستنزل بصحراء يوتا الأمريكية في 24 سبتمبر/ أيلول من العام الجاري. وتعتبر أول مهمة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لجمع عينات من كويكب بينو.

وبلغت المهمة الفضائية إلى بينو، الذي تم اختياره بحكم مكوناته، حجمه، وقربه من الأرض، في 3 ديسمبر/ كانون الأول من 2018، قبل أن تقوم بنجاح، بجمع "أكثر من 60 غراما" من غبار وشظايا الكويكب في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وهذه المهمة ستساعد علماء "منطقة يوتا للاختبار والتدريب" l'Utah Test and Training Range، وهي منطقة تستخدم في تقييم واختبار الأسلحة الأمريكية، لفهم أكثر لتشكيل النظام الشمسي وتطور الأرض كمجال مأهول.

الذكرى الخمسين لوفاة بابلو بيكاسو

وزيرة الثقافة الفرنسية ريما عبد الملك بجانب نظيرها الإسباني ميكيل إسيتا أمام لوحة "غيرنيكا" للرسام بيكاسو، أثناء مؤتمر صحفي لتقديم فعاليات إحياء ذكرى الفنان الإسباني في متحف الملكة صوفيا بمدريد. 12 سبتمبر/ أيلول 2022 © أسوشيتد بريس

ستشهد 2023 الذكرى الخمسين لوفاة أحد أشهر الفنانين في العالم. ويتعلق الأمر بالرسام الإسباني بابلو بيكاسو، الذي توفي في 8 أبريل/ نيسان 1973 في قرية موجينز بمنطقة "الكوت دازور" جنوب شرق فرنسا. ويعتبر بيكاسو سيد الفن في القرن العشرين.

متاحف من أوروبا والولايات المتحدة ستشارك في "احتفال بيكاسو 1973-2023"، الذي أطلق بمبادرة من المتحف الوطني لبيكاسو-باريس، برنار رويز-بيكاسو، حفيد الفنان، جوزي غيراو وزير الثقافة الإسباني السابق الذي توفي في يوليو/ تموز 2022.

وبالمناسبة، ينظم معرضان في فرنسا الأول حتى 19 فبراير/شباط في متحف مونمارت بباريس، والثاني حتى 5 مارس/ آذار في متحف الفنون الجميلة بمدينة ليون. كما ستعقد مناظرة دولية حول "بيكاسو في القرن 21: الرهانات التاريخية والثقافية" في مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية من السادس حتى الثامن من شهر ديسمبر/ كانون الأول.

وأخيرا، سيفتح مركز الدراسات بيكاسو أبوابه بالمتحف الوطني بيكاسو-باريس. وسيكون بإمكان الجمهور والخبراء زيارته للاطلاع على مكتبته وأرشيفه.

نهائيات كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا

المهاجمة البرازيلية مارتا دا سيلفا (إلى اليمين) مع لاعبة خط الوسط الفرنسية جريس جيورو خلال مباراة ودية. 19 فبراير/ شباط 2022 © أ ف ب

ستتوجه أنظار عشاق كرة القدم إلى كل من أستراليا ونيوزيلندا ابتداء من 20 يوليو/تموز حتى 20 أغسطس/ آب، لمتابعة نهائيات كأس العالم للسيدات 2023. ويشارك في البطولة 32 منتخبا، ما يجعل منها أكبر نهائيات كأس العالم للسيدات تنظم من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وستجمع مقابلة الافتتاح بين منتخب نيوزيلندا ونظيره النرويجي في ملعب إيدن بارك في أوكلاند بنيوزيلندا، فيما ستجري مباراة النهائي على أرضية ملعب "ستاديوم أستراليا" في سيدني.

ومن ضمن المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم للسيدات، نجد الولايات المتحدة، بطلة العالم مرتين، وأيضا هولندا، ألمانيا، إنكلترا، السويد وفرنسا. وستشارك إيرلندا لأول المرة في البطولة على غرار المغرب، الممثل الوحيد للعرب في البطولة.

وستتوجه الأنظار في هذه النهائيات إلى اللاعبة البرازيلية مارتا دا سيلفا الهدافة التاريخية لبلدها بـ115 هدفا. وتعتبر مارتا على نطاق واسع أفضل اللاعبات التي عرفتها كرة القدم للسيدات حتى الآن. ويوجد بحوزتها العدد من القياسي من الأهداف المسجلة في كأس العالم سواء كانت نسوية أو رجالية.

كأس العالم للروغبي

لاعب الروغبي الفرنسي أنطوان دوبونت © أسوشيتد بريس

بمشاركة 20 منتخبا، تجري نهائيات كأس العالم للروغبي 2023 في فرنسا بين 8 سبتمبر/ أيلول و28 أكتوبر/ تشرين الأول. وستقام المقابلات في تسعة ملاعب موزعة على 10 مدن.

وستجري مباراة الافتتاح في 8 أيلول/ سبتمبر في "ستاد دو فرانس"، والتي ستجمع بين البلد المضيف ونيوزيلندا.

وستشارك الشيلي لأول مرة في نهائيات كأس العالم للروغبي، كما ستعود البرتغال إلى البطولة بعد آخر مشاركة لها في 2007.

وسيحظى اللاعب الفرنسي أنطوان دوبونت، الذي اختير أفضل لاعب روغبي في 2021، بمتابعة واسعة من الجماهير المحلية والدولية.

بوعلام غبشي/ فرانس24

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