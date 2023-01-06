أمين غويري "ليس على علم" بالمناقشات المتعلقة بانضمامه إلى المنتخب الجزائري

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المهاجم أمين غويري بعد تسجيل هدف خلال مباراة الدوري الأوروبي ضد ليفركوزن 22 تشرين الأول/ أكتوبر، 2020.

قال المهاجم الفرنسي الصاعد أمين غويري، الجمعة، إنه ليس على دراية بالمناقشات مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشأن تغيير انتمائه الرياضي وتمثيل "محاربي الصحراء". فيما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الجمعة عن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، أن هيئته تسعى لضم غويري وحسام عوار لاعب ليون الفرنسي إلى صفوف المنتخب الأول.

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أوضح لاعب رين الفرنسي أمين غويري خلال مؤتمر صحافي الجمعة أنه ليس على علم بالمناقشات مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وقال: "لست على علم بهذا الأمر. في الوقت الحالي أنا مع المنتخب الفرنسي للشباب، لدينا كأس أوروبا في نهاية الموسم، وأنا أركز على ذلك".

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نقلت الجمعة عن رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، جهيد زفيزف، أن هيئته تسعى لضم غويري وحسام عوار لاعب ليون الفرنسي إلى صفوف المنتخب الجزائري الأول.

وبحسب الوكالة، قال المسؤول الأول عن كرة القدم الجزائرية في حديث لإذاعة "القناة الثالثة " إن "مناقشات بدأت" بشأن غويري مشيرا إلى أنه لم يتقرر شيء رسمي بعد في المسألة.

مضيفا أن هناك تقدمًا أكبر فيما يتعلق باللاعب عوار (24 عامًا) الذي لعب مباراة واحدة مع المنتخب الفرنسي الأول ضد أوكرانيا في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

وتابع جهيد زفيزف: "عوار وافق على القدوم إلى المنتخب، نحن على وشك الانتهاء من هذا الملف. نريد التعامل مع هذا النوع من الأمور بتكتم".

هذا، ويذكر أن غويري الذي سيبلغ عامه الـ 23 الشهر المقبل، خاض 24 مباراة مع منتخب الشباب الفرنسي ولم يلعب بعد للمنتخب الفرنسي الأول.

فرانس24/أ ف ب

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