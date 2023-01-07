دورة أديلايد: أنس جابر تنهزم في نصف النهائي وتغادر على يد المغمورة ليندا نوسكوفا

كرة المضرب

التونسية أنس جابر تخسر ثاني نهائي في بطولة كبرى هذا الموسم بهزيمتها أمام البولندية إيغا شفيونتيك في نهائي دورة أمريكا للتنس، 10 أيلول/ سبتمبر 2022.

في مفاجأة كبيرة، استطاعت التشيكية المغمورة ليندا نوسكوفا، المصنفة 102 عالمياً، التغلب على التونسية أنس جابر الثانية عالمياً وأقصتها السبت 6-3 و1-6 و6-3 من نصف نهائي دورة أديلايد الأسترالية في كرة المضرب. فيما خضعت جابر لعلاج إصابة أسفل ظهرها عندما كانت متخلفة 2-5 في المجموعة الأولى، لكنها عوضت في الثانية قبل أن ترضخ في الحاسمة أمام اللاعبة الشابة.

إعلان اقرأ المزيد

استطاعت السبت اللاعبة التشيكية ليندا نوسكوفا المصنفة 102 عالميا الإطاحة بأنس جابر التي تحتل المركز الثاني عالميا. وأقصتها بنتيجة 6-3 و1-6 و6-3 من نصف نهائي دورة أديلايد الأسترالية لكرة المضرب.

وقالت نوسكوفا "لا أعتقد أننا لعبنا بمستوى 100%، وأنا سعيدة لحسم نقطة الفوز في المباراة".

وكانت أنس جابر قد خضعت لعلاج إصابة أسفل الظهر عندما كانت متخلفة 2-5 في المجموعة الأولى، لكنها عوّضت في الثانية قبل أن ترضخ في الحاسمة أمام اللاعبة اليافعة.

وتضرب اللاعبة الشابة (18 عاما) موعدا في النهائي للبيلاروسية أرينا سابالينكا الفائزة على الرومانية إيرينا-كاميليا بيغو 6-3 و6-2.

وكانت نوسكوفا قد بدأت بالظهور تدريجاً في 2022 عندما بلغت نهائي دورة ماسكارا الكرواتية في حزيران/يونيو الماضي، ثم نصف نهائي براغ على أرضها في تموز/يوليو، وهي تخوض حاليا دورتها السادسة فقط بين المحترفات.

واستطاعت اللاعبة التشيكية فرض نفسها بين الكبيرات في دورة أديلايد، بعد تخطيها الأدوار التمهيدية. وأقصت في طريقها إلى النهائي لاعبتين من العشر الأوليات وهما: الروسية داريا كاساتكينا الثامنة في الدور الأول ثم جابر في نصف النهائي، كما استطاعت أيضا التخلص من البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا المتوجة مرتين في بطولة أستراليا المفتوحة والمصنفة 26 عالمياً، في ربع النهائي.

وتقف أرينا سابالينكا الآن بين نوسكوفا واللقب، علماً أن البيلاروسية المصنفة خامسة عالميا، أعفيت من خوض الدور الأول، ولم تخسر أي مجموعة في ثلاث مباريات.

كما تبحث سابالينكا (24 عاماً) التي بلغت نهائي بطولة "دبليو تي ايه" الختامية الموسم الماضي، عن لقبها الثاني عشر عند خوضها النهائي التاسع عشر في مسيرتها.

وقالت سابالينكا التي تركض وراء أول لقب لها منذ 2021، إنها "سعيدة لطريقة لعبي اليوم".

في نفس الدورة لدى الرجال، حجز الأمريكي سيباستيان كوردا بطاقة النهائي بفوزه على يوشيهيتو نيشيوكا 7-6 (7-5) و1-0 ثم بالانسحاب، بسبب إصابة اللاعب الياباني في فخذه الأيمن.

وسيلاقي كوردا في النهائي الفائز بين النجمين الصربي نوفاك جوكوفيتش والروسي دانييل مدفيديف.

وقال كوردا، نجل التشيكي بتر كوردا المصنف ثانيا عالميا سابقا "أنا متحمّس جداً لطريقة لعبي، وثقتي كبيرة قبل المباراة الكبرى (النهائي)".

هذا، ويملك كوردا (22 عاماً) لقباً وحيداً في مسيرته أحرزه العام 2021 في بارما، وبلغ العام الماضي مباراتين نهائيتين.

وفيما يخص نهائي الأحد، قال "متحمّس لمواجهة أحدهما (جوكوفيتش أو مدفيديف). من الرائع دوماً التعلّم من أنواع لعب مختلفة. ستكون تجربة تعلم رائعة بصرف النظر عن النتيجة، وكما تعلمون، سألعب من أجل الفوز".

من جهته، يقابل جوكوفيتش الذي يملك رصيداً رائعاً منذ أيلول/سبتمبر الماضي (21-1) مدفيديف المصنف ثالثاً في نصف النهائي الثاني.

للعلم، يتفوق جوكوفيتش، المصنف خامساً عالمياً، على مدفيديف 8-4، فيما لعبا 10 من 12 مباراة على أرض صلبة.

فرانس24/أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك