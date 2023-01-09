رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يستهدف زيدان بتصريحاته... ومبابي يرد عليه "لا نقلل احترام الأسطورة"

كرة القدم

أثارت تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت بشأن اللاعب الدولي السابق زين الدين زيدان، انتقادات واسعة من طرف سياسيين ورياضيين الأحد. وجاءت هذه التصريحات خلال حديث لإذاعة فرنسية بشأن احتمال تدريب زيدان لفريق "الديوك" قال فيها لو غريت "لم أكن حتى لأرد على المكالمة، لأقول له ماذا؟ - مرحبًا يا سيد، لا تقلق، ابحث عن نادٍ آخر، لقد توصلت إلى اتفاق مع ديشان -؟". واعتبر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي هذه التصريحات "قلة احترام للأسطورة" الفائز بكأس العالم، فيما طالبت وزيرة الرياضة أميلي أوديا-كاستيرا من لو غريت الاعتذار منه.

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بعد التعليقات التي أدلى بها رئيس اتحاد بلاده لكرة القدم نويل لو غريت بشأن الدولي السابق زين الدين زيدان، رد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الأحد منتقدا "قلة احترام الأسطورة" الفائز بكأس العالم 1998.

وجاءت تصريحات لو غريت في إطار حديث مع "راديو مونتي كارلو" رد فيه على سؤال بشأن ما إذا كان زيدان، الذي اعتبره الكثيرون الخيار الأول لتدريب المنتخب في حال عدم التجديد لديدييه ديشان، قد اتصل به في الأيام الأخيرة، أجاب لو غريت "زين الدين زيدان، لم أكن حتى لأرد على المكالمة، لأقول له ماذا؟ -مرحبًا يا سيد، لا تقلق، إبحث عن نادٍ آخر، لقد توصلت الى اتفاق مع ديشان-؟".

ويذكر أن عقد ديشان انتهى بعد كأس العالم في قطر حيث خسرت فرنسا حاملة اللقب أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بعد نهائي مثير في 18 كانون الأول/ديسمبر الفائت. وعقب تساؤلات حول المستقبل، وقع ديشان السبت على عقد جديد حتى نهائيات كأس العالم 2026.

ولم يلق كلام لو غريت استحسان مبابي، بطل مونديال روسيا 2018 ووصيف نهائي 2022 الذي سجل فيه هاتريك، حيث غرد نجم باريس سان جرمان عبر حسابه على تويتر "زيدان هو فرنسا، لا نقلّل من احترام الأسطورة بهذه الطريقة".

من جانبها، طالبت وزيرة الرياضة أميلي أوديا-كاستيرا بالاعتذار من زيدان. ونشرت تغريدة على تويتر "تصريحات بعيدة عن الواقع مرة أخرى وهذه المرة مع عدم احترام مخزي، يؤلمنا جميعًا، لأسطورة كرة القدم والرياضة: لا ينبغي لرئيس أول اتحاد رياضي في فرنسا أن يقول ذلك. الرجاء الاعتذار من زيدان من فضلكم".

ورد لو غريت (81 عاما) أيضا باقتضاب على شائعات عن اهتمام زيدان بتدريب البرازيل "سأتفاجأ إذا ذهب إلى هناك. يفعل ما يريد، هذا ليس من شأني. لم ألتق به ولم نفكر أبدًا في الانفصال عن ديدييه ديشان... يمكنه الذهاب إلى حيث يريد، في نادٍ، هناك الكثير في أوروبا، نادٍ كبير. منتخب؟ أهتم بما يعنيني".

يأتي رد فعل الوزيرة في الوقت الذي يخضع فيه الاتحاد لتدقيق ورقابة بتكليف من وزارة الرياضة لتوضيح الممارسات الإدارية بشكل خاص فيما يتعلق بالعنف الجنسي والجندري. وسيتم الاستماع إلى لو غريت والمديرة العامة للاتحاد الأسبوع المقبل.

فرانس24/ أ ف ب

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