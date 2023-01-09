مباراة بين نجوم الدوري السعودي وباريس سان جرمان بالرياض... هل تتجدد المواجهة بين ميسي ورونالدو؟

من المتوقع أن يخوض نادي باريس سان جرمان في 19 يناير/كانون الثاني مباراة أمام مجموعة مختارة من أفضل اللاعبين من ناديَي الهلال والنصر السعوديين، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض. ما يعني مواجهة جديدة بين كريستيانو رونالدو، الذي انتقل لـ "النصر" مقابل صفقة قياسية، وخصمه التاريخي ليونيل ميسي. وجمعت اللاعبين منافسة شرسة عندما كانا يلعبان في الدوري الإسباني بين 2009 و2018، رونالدو في ريال مدريد وميسي في برشلونة.

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أعلن نادي باريس سان جرمان الإثنين أن الفريق بقيادة ليونيل ميسي سيخوض مباراة أمام مجموعة مختارة من أفضل اللاعبين من ناديَي الهلال والنصر السعوديين في 19 الشهر الجاري على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك بعد أيام من انتقال كريستيانو رونالدو إلى صفوف "العالمي".

وأكد مدرب النصر، الفرنسي رودي غارسيا، الأحد إقامة المباراة وقال: "سيكون مزيجا بين الهلال والنصر. من أجل التطوير، أن نرى باريس سان جرمان واللاعبين العظماء في صفوفه، إنه في الواقع أمر جيد (...) الشيء الرئيسي هو أن هذا يوضح مدى حرص المملكة العربية السعودية على الرياضة وكرة القدم".

وستتجه الأنظار بطبيعة الحال إلى مواجهة رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات وخصمه التاريخي ميسي الفائز بها سبع مرات. وجمعت اللاعبين منافسة قوية بين العامين 2009 و2018 عندما لعب كلاهما في الدوري الإسباني، ميسي في برشلونة ورونالدو في ريال مدريد.

سيتوجه باريس سان جرمان في 17 من الشهر الحالي إلى الدوحة حيث يستمر في إقامة معسكر تدريبي ومباريات ودية منذ استحواذ الصندوق القطري للاستثمار الرياضي على ملكية النادي في عام 2011.

وكان "الدون" (رونالدو) انتقل بصفقة خيالية إلى صفوف النصر السعودي حتى عام 2025 مقدرة بـ200 مليون يورو قادما من مانشستر يونايتد. يأتي وصوله في إطار رغبة السلطات السعودية في تسليط الضوء على كرة القدم في البلاد، ومنها تقديم ملف مشترك مع اليونان ومصر لتنظيم مونديال 2030 حسب توقعات.

فرانس24/ أ ف ب

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