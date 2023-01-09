"يأتي وقت يتعين فيه تسليم الشعلة لجيل جديد"... حارس منتخب فرنسا لوريس يعلن اعتزاله الدولي عن 36 عاما

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أعلن حارس مرمى المنتخب الفرنسي لكرة القدم هوغو لوريس الإثنين اعتزاله اللعب دوليا، لينهي مسيرته مع فريق بلاده في سن 36 عاما وبعد مونديال قطر 2022 حيث بلغ "الديوك" الدور النهائي وخسروا أمام الأرجنتين بركلات الترجيح. وكان لوريس قائد الفريق الفائز باللقب العالمي في 2018 بروسيا.

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أعلن الحارس الفرنسي الدولي هوغو لوريس، الإثنين، اعتزاله الدولي في سن 36 عاما، وذلك في مقابلة مع صحيفة ليكيب الرياضية.

وقال لوريس، قائد منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2018، والذي خسر نهائي 2022 أمام الأرجنتين: "يأتي وقت يتعين عليك فيه تسليم الشعلة لجيل جديد. لطالما قلت مرارا وتكرارا أن المنتخب الفرنسي لن يقف على لاعب بعينه. علينا جميعا التأكد من استمرار تألقه وسأبدأ بنفسي. الفريق قادر على استكمال المسيرة وهناك أيضا الحارس مايك ماينان في كامل الجاهزية".

وخاض لوريس 145 مباراة مع منتخب بلاده، ما يجعل منه أكثر تمثيلا لـ "الزرق" على الإطلاق.

وفي مقابلته مع صحيفة ليكيب، قال: "لدي شعور بأني قدمت كل شيء وساهمت بالكثير من الأمور خلال هذه الرحلة، لكني فضلت الخروج في القمة بعد مساعدتي فرنسا على بلوغ نهائي كأس العالم".

بدأ لوريس مسيرته الدولية عام 2008، واستلم شارة قيادة المنتخب بعد نهائيات مونديال 2010. وكان على مدى 12 عاما ركنا أساسيا في صفوف "الديوك" وخاض معها 7 بطولات كبرى.

وأحرز لوريس أيضا دوري الأمم الأوروبية عام 2021.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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