تصريحاته بشأن زيدان واتهامات بارتكاب سلوك جنسي غير لائق... لوغريت تحت الضغط قبل جلسة الاستماع له

كرة القدم

غداة تصريحاته المثيرة للجدل التي استهدف فيها اللاعب الدولي زين الدين زيدان، يمثل رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت الثلاثاء للاستماع له أمام لجنة التدقيق في وزارة الرياضة بشأن أداء الاتحاد، حيث يواجه اتهامات بارتكاب سلوك جنسي غير لائق. ويترأس لو غريت أعلى هيئة كروية في فرنسا منذ العام 2011.

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غداة تصريحاته التي طالت اللاعب الدولي السابق زين الدين زيدان، تتسع دائرة الانتقادات الموجهة لرئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت ليجد نفسه تحت الضغط في الوقت الذي يواجه فيه اتهامات جديدة بارتكاب سلوك جنسي غير لائق، حيث يتم الاستماع له الثلاثاء في وزارة الرياضة من قبل لجنة تدقيق.

وقبل ساعات من بدء جلسة الاستماع نشرت صحيفة ليكيب الرياضية وإذاعة "أر آم سي" تصريحات لوكيلة أعمال رياضيين صونيا سويد الثلاثاء تتهم فيها مباشرة لو غريت بارتكاب سلوك جنسي غير لائق.

ورغم أن هذه الاتهامات ليس الأولى من نوعها إلا أن كلام صويد يُعدّ أول شهادة مباشرة من امرأة منخرطة بشكل رسمي في عالم كرة القدم المحترفة.

وروت صويد حادثة سابقة مع رئيس الاتحاد الفرنسي في لقاء للترويج لكرة القدم النسائية "أخبرني وجهاً لوجه، في شقته، بوضوح شديد، أنه إذا كنت أريده أن يساعدني، يجب الخضوع لاختبار مزعج".

للمزيد: فرنسا - لوغريت - زيدان: هل تخفف الاعتذارات من الانتقادات؟

وفي تحقيق سابق، كشفت مجلة "سو فوت" عن سلوك غير لائق من قبل لو غريت، ولا سيما الرسائل النصية ذات الطبيعة الجنسية، رغم دحضه لكل ما سيق إليه.

وكشفت فرانس إنتر أن "سيدات عديدات" قد "استنكرن لبعثة التدقيق سلوك نويل لو غريت تجاههن".

وبحسب الإذاعة، فإن مسؤول تنفيذي سابق "أطلع المفتشين على الرسائل النصية ورسائل الواتساب"، وهي "بالتأكيد ليست غير قانونية، لكنها (...) تثير تساؤلات بالنظر إلى الارتباط الهرمي الذي كان قائما بينهما".

وكان لو غريت خلال اليومين الأخيرين جزءا من جدل واسع آخر دفعه للاعتذار، بشأن "تصريحات غير لائقة خلقت سوء فهم" تتعلق بأسطورة منتخب الديوك زيدان، مقدمًا له "اعتذارًا شخصيًا".

وصرح لو غريت في اليوم التالي لكلامه بشأن زيدان "ولّدت هذه التصريحات غير اللائقة سوء فهم، أود أن أقدم اعتذاري الشخصي عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقًا أفكاري ولا تقديري للاعب الذي كان عليه والمدرب الذي أصبح".

يوم الأحد، وردا على سؤال في حديث مع إذاعة راديو مونتي كارلو بشأن ما إذا كان زيدان، الذي اعتبره الكثيرون الخيار الأول لتدريب المنتخب في حال عدم التجديد لديدييه ديشان، قد اتصل به في الأيام الأخيرة، قال لو غريت "زين الدين زيدان، لم أكن حتى لأرد على المكالمة، لأقول له ماذا؟ -مرحبًا يا سيد، لا تقلق، إبحث عن نادٍ آخر، لقد توصلت إلى اتفاق مع ديشان-؟".

وكان المهاجم الفرنسي كيليان مبابي قد اعتبر هذه التصريحات "قلة احترام للأسطورة" الفائز بكأس العالم، فيما طالبت وزيرة الرياضة أميلي أوديا-كاستيرا نفسها لو غريت بالاعتذار.

فرانس24

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