الصربي جوكوفيتش والتونسية أنس جابر يؤسسان اتحادا جديدا للاعبي كرة المضرب المحترفين

كرة المضرب

أعلن الأربعاء الصربي نوفاك جوكوفيتش، المصنف الأول عالميا سابقا، أنه سيكون برفقة التونسية أنس جابر على رأس اتحاد جديد للاعبي ولاعبات كرة المضرب المحترفين. وسيشارك ستة لاعبين آخرين في اللجنة التنفيذية للاتحاد الذي لا يسعى لمعارضة الهيئات العالمية الأخرى. ويتمثل هدفه الرئيسي في منح اللاعبين وزنًا أكبر في القرارات المتعلقة بالرياضة على المستوى الاحترافي.

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أعلن المصنّف الأول عالميًا سابقا الصربي نوفاك جوكوفيتش أنه سيتولى هو والتونسية أنس جابر الأربعاء رئاسة اتحاد لاعبي كرة المضرب المحترفين (بي تي بي أي) المستقل عن رابطتي الرجال "أيه تي بي" والسيدات "دبليو تي أيه".

وأعلن جوكوفيتش عن إنشاء هذا الاتحاد على هامش بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2020، بعد ترك منصبه كرئيس لمجلس لاعبي أيه تي بي، الهيئة التمثيلية الرسمية للاعبي كرة المضرب.

ووفقًا لجوكوفيتش، لا يريد الاتحاد المؤسّس حديثًا معارضة الهيئات العالمية الأخرى ولكن لمنح اللاعبين وزنا أكبر في القرارات المتعلقة بالرياضة على المستوى الاحترافي، لا سيما فيما يتعلق بجوائز البطولات المالية.

سيشارك ستة لاعبين آخرين في اللجنة التنفيذية للاتحاد: الاسبانية باولا بادوسا، البولندي هوبرت هوركاتش، الأمريكي جون إيسنر، ومواطنته بيثاني ماتيك-ساندز، الكندي فاسيك بوسبيسيل، والصينية تشينغ سايساي. وأوضح الاتحاد في بيان صحافي أن هذه اللجنة "ستركّز على تحسين حقوق اللاعبين وتطوير سوق كرة المضرب".

وفي الأسبوع الماضي، أكد جوكوفيتش أن الاتحاد "فريد من نوعه في اللعبة"، واصفا إياه بأنه "منظمة 100% مخصّصة للاعبين". وأضاف اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا والطامح للفوز باللقب الثاني والعشرين في بطولة أستراليا المفتوحة "لم يتم قبولنا أو إدراجنا من قبل منظمي بطولات غراند سلام أو اتحاد لاعبي كرة المضرب المحترفات أو اتحاد اللاعبات المحترفات، مما يجعل الأمر صعبًا". وقال: "لكن هذه الجمعية يجب أن تعيش" مضيفا: "يجب أن تكون موجودة لأن اللاعبين للأسف ليسوا ممثلين بنسبة 100% في عالم كرة المضرب".

فرانس24/ أ ف ب

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