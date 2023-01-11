تعليق مهام رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت بعد اجتماع طارئ

كرة القدم

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قرر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عقب اجتماع للجنته التنفيذية الأربعاء إيقاف رئيسه نويل لوغريت عن ممارسة مهامه وتكليف نائبه فيليب ديالو بتسيير شؤون الاتحاد مؤقتا. وجاء القرار بعد تعرض لوغريت لانتقادات شديدة بسبب مزاعم تحرش جنسي نفاها المسؤول الفرنسي وكذلك بسبب تصريحاته ضد نجم الكرة الفرنسية زين الدين زيدان,

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أكدت محطة بي.إف.إم التلفزيونية الفرنسية الأربعاء نقلا عن مصادر لم تسمها إيقاف نويل لوغريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن ممارسة مهامه وتكليف نائبه فيليب ديالو بتسيير شؤون الاتحاد مؤقتا.

وأضافت أن القرار جاء عقب اجتماع عاجل للجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي.

وتعرض لوغريت (81 عاما) لانتقادات شديدة بسبب مزاعم تحرش جنسي نفاها المسؤول الفرنسي وكذلك بسبب تصريحاته ضدزين الدين زيدان أيقونة كرة القدم الفرنسية الفائز بكأس العالم 1998 والتي أثارت استياء لاعبين وسياسيين.

وكان رئيس لجنة القيم بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم، باتريك أنطون قد دعا الثلاثاء نويل لوغريت رئيس الاتحاد إلى الاستقالة من منصبه على خلفية تصريحاته بشأن زيدان.

وكان زيدان من أبرز المرشحين لتولي تدريب المنتخب الفرنسي حال مغادرة ديدييه ديشان منصبه لكن تم تمديد عقد ديشان بعد أن قاد المنتخب الوطني لبلوغ نهائي كأس العالم قبل الخسارة أمام الأرجنتين الشهر الماضي.

انتقادات واسعة

وردا على سؤال عما إذا كان زيدان، الفائز بكأس العالم مع فرنسا عام 1998 والأيقونة الوطنية، سيدرب الآن المنتخب البرازيلي بدلا من المنتخب الفرنسي، قال لوغريت: "أنا لا أبالي، يمكنه الذهاب إلى أي مكان يريد".

وفي وقت سابق، عبر مهاجم فرنسا كيليان مبابي عن استيائه من تصريحات لوغريت قائلا على تويتر: "زيدان هو فرنسا. لا نقلّل من احترام الأسطورة بهذه الطريقة".

وكانت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا-كاستيرا واحدة بين العديد من السياسيين الذين ردوا على تعليقات لوغريت، قائلة إن رئيس "أكبر اتحاد رياضي في البلاد" تجاوز الحدود.

فرانس24/ رويترز

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