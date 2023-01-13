تبرئة اللاعب الدولي الفرنسي السابق بنجامان مندي من ست تهم اغتصاب ومحاكمته ستستمر في قضيتين

كرة القدم

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بنجامان مندي لدى وصوله للمحكمة بمدينة تشيستر (شمال غرب إنكلترا) في 22 ديسمبر/كانون الأول 2022.

نطقت هيئة محلفين في المملكة المتحدة، الجمعة، بالبراءة للاعب مانشستر سيتي ومنتخب فرنسا بنجامان مندي من ست تهم اغتصاب وأخرى بالاعتداء الجنسي على أربع نساء. لكن اللاعب الدولي السابق سياحكم في قضتيين أخريين ابتداء من يونيو/حزيران وذلك بتهمتي اغتصاب ومحاولة اغتصاب.

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برأت هيئة محلفين في المملكة المتحدة، الجمعة، لاعب مانشستر سيتي ومنتخب فرنسا بنجامان مندي (28 عاما) من ست تهم اغتصاب وأخرى بالاعتداء الجنسي على أربع نساء.

وفشل الرجال السبعة وأربع نساء في الهيئة بالتوصل إلى أحكام في تهمة سابعة بالاغتصاب وواحدة لمحاولة اغتصاب. وقالوا إنهم سيسعون لإعادة المحاكمة بهذه التهم.

مندي، الذي أنكر كل التهم التسعة المتعلقة بست نساء، غطى وجهه بكلتا يديه، وكان يتأرجح بلطف ذهابا وإيابا، عند إصدار الأحكام.

وحدد القاضي ستيفن إيفريت على الفور موعدا جديدا لبدء المحاكمة في 26 حزيران/يونيو المقبل للتهمتين اللتين لم تتفق عليهما هيئة المحلفين.

وكانت هيئة المحلفين، التي بدأت النظر في القضية في آب/أغسطس الماضي، تتداول منذ أوائل كانون الأول/ديسمبر، مع فترة راحة طويلة خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

واتُهم مندي إلى جانب لويس ساها ماتوري، 41 عاما، "الوسيط" المزعوم، والذي وجدته هيئة المحلفين غير مذنب في ثلاث تهم اغتصاب تتعلق بمراهقين. كما فشل المحلفون في الوصول إلى أحكام في ثلاث تهم بالاغتصاب وثلاث تهم بالاعتداء الجنسي ضده من قبل خمس نساء أخريات.

وزعم الادعاء أن مندي كان "عنيفا" جنسيا اغتصب أو اعتدى جنسيا على شابات خلال حفلات في منزله الفاخر. لكن اللاعب نفى إجبار أي امرأة على ممارسة الجنس. وقال كل من مندي وماتوري إن أي نشاط جنسي لهما مع النساء كان بالتراضي.

وأفاد بيان لنادي مانشستر سيتي "بالنظر إلى وجود مسائل مفتوحة تتعلق بهذه القضية، فإن النادي ليس في وضع يسمح له بالتعليق أكثر في الوقت الحالي".

فرانس24/ أ ف ب

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