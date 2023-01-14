اختفت ملايين الدولارات من حسابه.. أسطورة ألعاب القوى أوساين بولت يتعرض لعملية احتيال ضخمة

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تعرض الجمايكي أوساين بولت (36 عاما)، أسطورة ألعاب القوى السابق، لعمية احتيال ضخمة قد تتسبب بخسارته ملايين الدولارات. وأكدت السلطات الجامايكية أنها تحقق مع شركة استثمر فيها البطل السابق. اعتزل بولت عام 2017 وأحرز خلال مسيرته 8 ذهبيات أولمبية و11 لقبا في بطولة العالم، وهو لا يزال يستحوذ الرقمين القياسيين العالميين في سباقي 100 و200 م.

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أفادت عدة تقارير أن أسطورة ألعاب القوى السابق أوساين بولت (36 عاما) تعرض لعمية احتيال ضخمة قد تتسبب بخسارته لملايين الدولارات، ما دفع السلطات الجامايكية للتحقيق مع شركة "ستوكس أند سيكيوريتيز ليميتد" (إس إس إل) التي استثمر فيها البطل السابق.

وكانت هيئة الخدمات المالية في جامايكا قد أعلنت الخميس أنها وضعت الشركة تحت "رقابة مشددة" طوال مدة التحقيق.

من جانبه، أعلن نوجنت ووكر، وكيل أعمال بولت، لوسيلة الإعلام "جامايكا غلينر" أن العداء المعتزل استثمر أمواله في هذه الشركة قبل أكثر من عشر سنوات، موضحا أن حامل ثماني ذهبيات أولمبية قد لاحظ حالات غريبة في حسابه الأربعاء.

أضاف ووكر: "يتم تفحص محفظة (استثماراته) بالكامل". وبحسب الصحيفة، اختفت ملايين الدولارات من حساب بولت.

اعتزل بولت عام 2017 بعد عقد من الهيمنة على سباقات المسافات القصيرة في ألعاب القوى أحرز فيها 8 ذهبيات أولمبية و11 لقبا في بطولة العالم، وهو لا يزال يستحوذ الرقمين القياسيين العالميين في سباقي 100 و200 م.

فرانس24/ أ ف ب

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