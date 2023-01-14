بعد خمسة أيام من زميله لوريس.. الحارس البديل للمنتخب الفرنسي ستيف مانداندا يعتزل اللعب دوليا

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أعلن الحارس البديل للمنتخب الفرنسي لكرة القدم ستيف مانداندا السبت اعتزاله اللعب دوليا، معتبرا بأن الوقت قد حان لمنح الفرصة لآخرين. وحمل حارس مرمى نادي رين ألوان منتخب "الديوك" في 35 مباراة دولية. وكان الحارس الأساسي للمنتخب هوغو لوريس قد أعلن اعتزاله الدولي قبل خمسة أيام.

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أعلن الحارس الفرنسي المخضرم ستيف مانداندا السبت، اعتزاله اللعب دوليا في سن الـ37، وذلك بعد خمسة أيام من الاعتزال الدولي لقائد "الديوك" هوغو لوريس.

وأحرز مانداندا، لاعب نادي رين، لقب مونديال 2018 ووصافة 2022 كحارس بديل للوريس.

وقال الحارس، الذي حمل ألوان منتخب الديوك في 35 مباراة دولية، في مؤتمر صحافي عشية مواجهة فريقه رين ضد باريس سان جرمان المتصدر في الدوري الفرنسي لكرة القدم: "اليوم، ينتهي مشواري مع منتخب فرنسا".

وأضاف: "عشت لحظات كبيرة مع منتخب فرنسا، وكنت محظوظا وسعيدا لقطع كل تلك اللحظات. لكن بعمر السابعة والثلاثين، أعتقد انه الوقت المناسب" لمنح الفرصة لآخرين، في وقت يأتي "الكثير من الشبان بنوعيات مرتفعة".

تلعب فرنسا مع هولندا في 24 آذار/مارس المقبل على ملعب سان دوني في ضواحي باريس، في افتتاح تصفيات كأس أوروبا 2024.

ومع اعتزال لوريس ومانداندا، تبدو الطريق معبّدة أمام مايك مينيان (27 عاماً)، حارس ميلان، لارتداء قميص الحارس الأساسي في المنتخب.

فرانس24/ أ ف ب

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