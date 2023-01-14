كأس أمم أفريقيا للمحليين: الاتحاد المغربي يندد بـ "ممارسات دنيئة" و"عبارات عنصرية" في حفل الافتتاح

كرة القدم

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ندد الاتحاد المغربي لكرة القدم السبت بـ "ممارسات دنيئة" في حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين (شان 2023) بالجزائر، "بعد إلقاء [حفيد نيلسون مانديلا] كلمة خارج السياق لتمرير مغالطات سياسية". وندد أيضا بما قال إنها "عبارات عنصرية موجهة ضد الجماهير المغربية" عقب انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بعض الجماهير التي حضرت حفل الافتتاح تردد شتيمة في حق المغاربة.

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ندد الاتحاد المغربي لكرة القدم السبت بـ "ممارسات دنيئة" و"عبارات عنصرية" في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للمحليين (شان 2023) بملعب "نيلسون مانديلا" قرب العاصمة الجزائرية، والتي يغيب عنها المغرب بسبب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين الجارين وإغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية منذ أيلول/سبتمبر 2021.

وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بيان إنها "تندد بالممارسات الدنيئة والمناورات السخيفة التي صاحبت افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (...) بعد إلقاء كلمة خارج السياق لتمرير مغالطات سياسية لا تمت بأي صلة للشأن الكروي".

وخلال حفل الافتتاح، ألقى شيف زولي فوليل وهو حفيد الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا، خطابا تحدث فيه عن نزاع الصحراء الغربية. وقال: "دعونا لا ننسى آخر مستعمرة في إفريقيا الصحراء الغربية، لنقاتل من أجل تحريرها".

اعتبر الاتحاد المغربي ذلك "خرقا سافرا للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء الاتحاد الافريقي لكرة القدم"، موضحا أنه راسل الاتحاد "لتحمل كامل مسؤولياته أمام هذه الخروقات السافرة".

كذلك ندد الاتحاد المغربي السبت "بالعبارات العنصرية الموجهة للجماهير المغربية"، خلال نفس الحفل، بعد أن أظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بعض الجماهير التي حضرت حفل الافتتاح تردد شتيمة في حق المغاربة.

والمغرب حامل لقب النسختين الأخيرتين عام 2018 على أرضه و2020 في الكاميرون.

وتعد جنوب أفريقيا من أهم مساندي جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية.

فرانس24/ أ ف ب

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