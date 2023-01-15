كرة القدم: برشلونة يحرز كأس السوبر الإسبانية إثر فوزه على غريمه ريال مدريد 3-1 في الرياض

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برشلونة يلحق هزيمة ثقيلة بغريمه ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسبانية. 15 كانون الثاني/يناير 2023.

أحرز نادي برشلونة مساء الأحد كأس السوبر الإسبانية إثر فوزه في النهائي على غريمه ريال مدريد 3-1 على ملعب الملك فهد في الرياض. وسجل أهداف "البارسا" غافي في الدقيقة 33 وليفاندوفسكي (45) وبدري (69)، فيما سجل كريم بنزيمة هدف الشرف للنادي الملكي في الوقت بدل الضائع من المباراة.

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أحرز برشلونة كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم إثر فوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد 3-1 الأحد على استاد الملك فهد في الرياض بنتيجة 3-1.

وفرض لاعب الوسط الشاب غافي نفسه نجما للمباراة بافتتاح التسجيل بعد مرور 33 دقيقة وكانت له اليد الطولى في الهدفين الثاني والثالث بواسطة البولندي روبرت ليفاندوفسكي (45) وبدري (69)، ورد ريال مدريد بهدف شرفي بواسطة هدافه الفرنسي كريم بنزيمة 90+3).

واللقب هو الأول الذي يحرزه النادي الكاتالوني منذ أن تولى الإشراف عليه نجمه السابق تشافي.

فرانس24/ أ ف ب

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