الشان 2023: الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يحقق بـ"تصريحات سياسية" خلال حفل الافتتاح بالجزائر

كرة القدم

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قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وفق ما أعلنه في بيان الأحد، التحقيق في "التصريحات السياسية والأحداث التي جرت خلال حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للمحللين" بالجزائر. وشدد على أن تلك التصريحات "لا تخص الكاف ولا تعكس وجهات نظره أو آرائه كمنظمة محايدة سياسيا". وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم ندد بما اعتبره "خرقا سافرا" للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء الكاف. وجاء ذلك بعد إلقاء حفيد نيلسون مانديلا شيف زولي فوليل خطابا قال فيه: "دعونا لا ننسى آخر مستعمرة في أفريقيا الصحراء الغربية، لنقاتل من أجل تحريرها". وتسمم هذه المنطقة العلاقات بين البلدين الجارين.

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بعد أن راسله الاتحاد المغربي لكرة القدم حول ما اعتبره "خرقا سافرا للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"، قرر الكاف الأحد إجراء تحقيق في "التصريحات السياسية" التي تم التعبير عنها خلال افتتاح بطولة أمم أفريقيا للمحليين المقامة بالجزائر.

وأفاد بيان الكاف بأنه "سيحقق وينظر في التصريحات السياسية والأحداث التي جرت خلال حفل افتتاح بطولة أمم أفريقيا للمحليين" 2023 بالجزائر.

وأكد الكاف في بيان الأحد أن تلك التصريحات السياسية التي أطلقت "لا تخص الكاف ولا تعكس وجهات نظر أو آراء الكاف كمنظمة محايدة سياسيا".

وألقى شيف زولي فوليل، حفيد نيلسون مانديلا خلال حفل الافتتاح في ملعب يحمل اسم جده، خطابا تحدث فيه عن نزاع الصحراء الغربية، وقال "دعونا لا ننسى آخر مستعمرة في أفريقيا الصحراء الغربية، لنقاتل من أجل تحريرها".

ونزاع الصحراء الغربية يسمم العلاقات بين الجزائر والمغرب منذ عقود، وقد غاب منتخب "أسود الأطلس" عن نسخة البطولة الحالية، رغم أنه حامل لقب النسختين الأخيرتين عام 2018 على أرضه و2020 في الكاميرون، وذلك بسبب الخلافات الدبلوماسية الحادة مع البلد الجار المضيف منذ أيلول/سبتمبر 2021.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم اعتبر ذلك "خرقا سافرا للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"، وراسل الاتحاد الأفريقي "لتحمل كامل مسؤولياته أمام هذه الخروقات السافرة".

فرانس24/ أ ف ب

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