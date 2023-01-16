خليجي 25: عُمان تقصي حامل اللقب البحرين وتلتحق بالعراق في النهائي

كأس الخليج

يواجه مستضيف الدورة 25 من كأس الخليج العراق في النهائي منتخب سلطنة عمان، بعد انتصار الأول على قطر بهدفين مقابل هدف واحد، وفوز الثاني على البحرين بهدف نظيف، وهي المرة الثالثة التي يقصي فيها المنتخب العماني منتخب البحرين من الدور قبل النهائي. وأكد مدرب المنتخب العراقي أنه "الآن نصب جل تركيزنا على المباراة الأخيرة التي ستمنحنا التتويج شريطة أن نكون جاهزين ونواصل تقديم المستوى القوي كما في سابق المباريات".

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تأهل كل من العراق صاحب الضيافة وسلطنة عمان إلى نهائي خليجي 25 بفوز الأول على نظيره القطري 2-1 والثاني على البحرين حاملة اللقب 1-صفر الإثنين.

واعتبر مدرب العراق الإسباني خيسوس كاساس أن الانتصار الذي حققه فريقه "كان مستحقا بعدما كان الطرف الأفضل طيلة فترات المباراة، وسيطر على الكثير من مجرياتها وأهدر الكثير من الفرص التي كانت كفيلة بقتل المباراة في الشوط الثاني".

وأضاف "الآن هو الوقت الصحيح الذي يمكن أن نفكر فيه باللقب، لم يكن منطقيا أن نفكر بالتتويج بالكأس منذ المباراة الأولى، كان يجب أن نتعامل مع كل مواجهة على حدة، الآن نصب جل تركيزنا على المباراة الأخيرة التي ستمنحنا التتويج شريطة أن نكون جاهزين ونواصل تقديم المستوى القوي كما في سابق المباريات".

وجرد منتخب عمان نظيره البحريني من لقبه بفوزه عليه بهدف دون رد جاء بإمضاء جميل اليحمدي (83) على استاد ملعب الميناء الأولمبي في البصرة.

وهي المرة الثالثة التي يقصي فيها المنتخب العماني منتخب البحرين من الدور قبل النهائي ليكرر إنجاز خليجي 23 بدولة الكويت بعد فوزه على البحرين بهدف نظيف وفوزه بلقب تلك النسخة، كما تفوقت عمان أيضا على البحرين في خليجي 18 بدولة الإمارات بنفس النتيجة، قبل أن تخسر أمام مستضيفة البطولة وتكتفي بالمركز الثاني.

فرانس24/ أ ف ب

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