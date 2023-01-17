بعد تخطيها عقبة زيدانشيك... التونسية أنس جابر إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة

كرة المضرب

لم تكن مهمة التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عالميا سهلة لانتزاع تأشيرة المرور للدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، حيث تخطت عقبة السلوفينية تامارا زيدانشيك الـ98 عالميا بصعوبة. وحددت جابر كهدف لها في 2023 بأن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى وانتزاع صدارة التصنيف العالمي من البولندية إيغا شفيونتيك.

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انتزعت التونسية أنس جابر، المصنفة ثانية عالميا، بصعوبة بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، واحتاجت إلى ثلاث مجموعات لتخطي عقبة السلوفينية تامارا زيدانشيك الـ98 عالميا 7-6 (10-8) و4-6 و6-1 الثلاثاء.

ووجدت وصيفة بطلة ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي صعوبة في إرسالاتها الأولى، واضطرت إلى خوض شوط فاصل لحسم المجموعة الأولى في صالحها 7-6 (10-8) في 68 دقيقة ثم خسرت المجموعة الثانية 4-6.

وضربت التونسية، البالغة من العمر 28 عاما، بقوة في المجموعة الثالثة وكسبتها بسهولة 6-1، وأنهت المباراة في صالحها بعد ساعتين و17 دقيقة.

وتلتقي جابر التي بلغت ربع النهائي في ملبورن عام 2020، في الدور المقبل مع الأمريكية أليسون ريسكي-أرميتاج الـ49 أو التشيكية ماركيتا فوندروسوفا الـ86.

وحددت جابر التي عانت أواخر العام الماضي من إصابة في ركبتها اليسرى، لنفسها هدفين في عام 2023، بأن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تفوز بإحدى البطولات الأربع الكبرى وانتزاع صدارة التصنيف العالمي من البولندية إيغا شفيونتيك.

"حاولت فقط تنفيذ ما قاله لي مدربي"

وعلقت جابر على أدائها في المجموعة الثالثة قائلة: "حاولت فقط تنفيذ ما قاله لي مدربي". وأضافت مازحة إن "لم أكن أفعل ذلك حقا، سيقتلني بعد المباراة".

وارتكبت جابر 49 خطا مباشرا طيلة المباراة أغلبها في المجموعتين الأولى والثانية، لكنها ارتكبت ستة فقط في الثالثة.

وتابعت "حاولت فقط التحلي بالصبر. إنها رياضة صعبة وأنت بالتأكيد لا تريد أن تلعب ثلاث مجموعات هنا".

وفازت جابر التي غابت عن بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي بسبب إصابة في الظهر، بلقبي دورتي مدريد وبرلين العام الماضي في موسم أنهته في المركز الثاني في التصنيف العالمي.

وحجزت الفرنسية كارولين غارسيا الرابعة بطاقتها إلى الدور الثاني بفوزها السهل على الكندية كاترين سيبوف 6-3 و6-صفر، ولحقت بها البيلاروسية أرينا سابالينكا الخامسة بتغلبها على التشيكية تيريزا مارتينكوفا 6-1 و6-4.

وشهد اليوم الثاني من البطولة موجة حر اضطرت المنظمين إلى تأجيل المباريات المقررة على الملاعب غير المغطاة لمدة ثلاث ساعات.

فرانس24/ أ ف ب

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