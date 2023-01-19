خليجي 25: العراق يحقق فوزا قاتلا على عُمان (3-2) بعد التمديد ويحرز اللقب للمرة الرابعة في تاريخه

كأس الخليج

© أ ف ب

إبراهيم بايش (الرقم 10) سجل الهدف الأول للعراق أمام عمان في نهائي خليجي 25 في البصرة. 19 يناير/كانون الثاني 2022.

أحرز منتخب العراق لكرة القدم كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه إثر فوزه مساء الخميس في البصرة على نظيره العماني بنتيجة 3-2 بعد وقت التمديد (1-1 في الوقت الرسمي) في نهائي خليجي 25.

إعلان اقرأ المزيد

توج العراق بلقب بطل خليجي 25 إثر فوزه القاتل على منتخب عُمان بنتيجة 3-2 مساء الخميس على ملعب البصرة (جنوب)، ليحرز الكأس للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ عام 1988.

بدا العراقيون في طريقهم لحسم تتويجهم الأول منذ 1988 في الوقت الأصلي بتقدمهم منذ الدقيقة 24 بهدف إبراهيم بايش حتى الوقت بدل الضائع، لكن اليحيائي أدرك التعادل من ركلة جزاء، معوضا بذلك ركلة جزاء أضاعها جميل اليحمدي (82). وبعد تقدم العراق مجددا عبر أمجد عطوان (114)، عاد العمانيون للمعادلة بواسطة عمر محمد (119) لكن مناف يونس خطف الفوز في الوقت بدل الضائع.

شهدت الدقيقة العاشرة تسديدة بعيدة لعلي فائز انبرى لها الحارس إبراهيم المخيني بسهولة، ثم ردت عمان في الدقيقة 17 حين تلاعب صلاح اليحيائي بالمدافعين قبل أن يسدد كرة قوسية أبعدها الحارس جلال حسن بصعوبة.

وترجم المنتخب العراقي تفوقه بتقدمه بواسطة إبراهيم بايش من كرة أرضية زاحفة سددها من بعيد خدع بها المدافعين العمانيين وكذلك الحارس المخيني وأرسلها إلى الشباك بمساعدة القائم (24).

وعلى الرغم من محاولات المنتخب العماني في الوصول الى مرمى الحارس العراقي جلال حسن، استعاد صاحب الأرض والجمهور سيطرته على المباراة وشدد ضغطه مجددا على مرمى عمان الذي أفلت من الهدف الثاني عندما مرت رأسية مصطفى ناظم جانب القائم إثر ركلة ركنية (66).

وحصل العمانيون على فرصة ذهبية لإدراك التعادل في الدقيقة 82 من ركلة جزاء لكن جميل اليحمدي سددها ضعيفة جداً في يدي الحارس جلال حسن. لكنهم عوضوا هذه الفرصة في الوقت بدل الضائع حين حصلوا على ركلة جزاء ثانية نفذها بنجاح صلاح اليحيائي (5+90)، فارضا التمديد على العراقيين.

وفي الدقيقة 99، حاول أمجد عطوان مباغتة الحارس العماني من ركلة حرة قوية أبعدها إبراهيم المخيني ببراعة.

وخطفت الأنفاس تماما في الدقائق الأخيرة بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء للعراق نفذها بنجاح أمجد عطوان على يسار المخيني (114)، لكن صاحب الأرض لم يهنأ بالهدف سوى خمس دقائق، إذ عاد العمانيون وأدركوا التعادل برأسية عمر محمد (119).

لكن أصحاب الضيافة رفضوا الاستسلام وخطفوا هدف التقدم والتتويج بفضل رأسية مناف يونس (2+120).

ويعود تاريخ تتويج العراق بأول ألقابه إلى 1979 حين استضافت العاصمة بغداد النسخة الخامسة، ثم ظفر باللقب الثاني عام 1984 في مسقط وعاد من الرياض عام 1988 بلقب النسخة التاسعة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك