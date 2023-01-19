قتيل على الأقل وإصابة العشرات جراء تدافع جماهير نهائي كأس الخليج في العراق

كأس الخليج

قُتل شخص على الأقل الخميس، فيما أصيب "العشرات" بجروح، نتيجة تدافع بين مشجعين تجمعوا منذ الصباح الباكر أمام ملعب جذع النخلة في البصرة في جنوب العراق، لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الخليج التي تجمع بين العراق وعُمان، كما أفاد مصدر طبي وآخر أمني. وتكتسي هذه المباراة أهمية كبيرة عند العراقيين، إذ في حال فوز العراق فيها، سيكون ذلك اللقب الرابع في تاريخه والأول منذ ما يقارب 35 عاما.

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أفاد مصدران طبي وأمني أن شخصا على الأقل قُتل االخميس، فيما أصيب "العشرات" بجروح، إثر تدافع بين مشجعين تجمعوا منذ الصباح الباكر أمام ملعب جذع النخلة في البصرة في جنوب العراق، لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الخليج التي تجمع بين العراق وعُمان.

ويتطلع الكثير من العراقيين إلى هذه المباراة النهائية لكأس الخليج الخامس والعشرين، وهي بطولة يستقبلها العراق على أرضه للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاما، مر خلالها بالعديد من الحروب والنزاعات.

وقال مصدر طبي فضل عدم الكشف عن هويته إن "شخصا فارق الحياة، فيما أصيب نحو عشرات آخرين بجروح طفيفة"، جراء تدافع بين آلاف المشجعين الذين لا يحملون بطاقات ويريدون مشاهدة المباراة التي تنطلق عند الساعة السابعة مساءً (16,00 بتوقيت غرينتش).

وأكد مصدر في وزارة الداخلية هذه الحصيلة. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن "سبب التدافع قدوم أعداد كبيرة من المشجعين خصوصا الأشخاص الذين لا يمتلكون بطاقة". مضيفا أن المشجعين "تجمهروا منذ الصباح وحاولوا الدخول"، ما أدى إلى الاكتظاظ أمام أبواب الملعب وحصول تدافع.

وتكتسي هذه المباراة أهمية كبيرة عند العراقيين، إذ يتطلع منتخب "أسود الرافدين" للظفر بلقب رابع في تاريخه، وأول منذ 1988 في السعودية.

وقال الإسباني خيسوس كاساس مدرب العراق خلال المؤتمر الصحافي الأربعاء: "التركيز كان ينصب على مباراة بعد أخرى. الآن في النهائي نملك الخيارات العديدة للفوز. بكل تأكيد أتوقع المباراة أن تكون مغلقة وقد تُغير تفاصيل صغيرة مسارها". وأضاف: "سنحاول صنع الخطورة" لكن "لا أستطيع الإفصاح عن كيفية صنع الخطورة. عُمان منذ فترة مع المدرب ذاته وحققوا نتائج جيدة".

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كسر قاعدة الخسارة أمام المستضيف في النهائي

في المقابل، يطمح "الأحمر العماني" إلى لقب ثالث وأول منذ 2018. وقال المدير الفني للمنتخب، الكرواتي برانكو ايفانكوفيتيش "أنا فخور بالوصول إلى المباراة النهائية. متشوقون أن نلعب أمام 65 ألف متفرج. المنتخب العراقي قوي على أرضه ويحظى بدعم جماهيري كبير مع مدرب جديد، ننتظر مباراة صعبة جدا ولدي ثقة باللاعبين".

وأردف: "نحاول كسر قاعدة الخسارة أمام المستضيف في النهائي، شعرنا بكرم العراقيين، وحفاوة استقبالهم واللعب أمام الجمهور متعة، من حقهم دعم منتخبهم، وتواجدهم سيحفز لاعبينا". وأوضح مدرب عمان "المباراة النهائية تُلعب من أجل الفوز بها. التاريخ يذكر دائما صاحب اللقب".

صراع بين المنتخبين وصراع بين النجوم الواعدة

حقق المنتخب العماني أول ألقابه عام 2009 بفوزه على السعودية بركلات الترجيح 6-5 في مسقط في خليجي 19 وأضاف الثاني عام 2017 في الكويت في النسخة الثالثة والعشرين بفوزه على الإمارات في المباراة النهائية وبركلات الترجيح أيضا 5-4.

وفضلا عن الصراع المتوقع بين المنتخبين لحسم هذا النهائي المثير، سيشهد أيضا صراعا آخر داخل أرضية استاد البصرة الدولي بين النجوم الواعدة في صفوف المنتخب العُماني أمثال صلاح اليحيائي وجميل اليحمدي صاحب الهدف الصاروخي في شباك البحرين في نصف النهائي، ونجوم المنتخب العراقي إبراهيم بايش والهداف أيمن حسين (3 أهداف).

مشاكل تنظيمية

وفي أعقاب الحادث، توجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى البصرة، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وتضمن البيان أن السوداني عقد "اجتماعا عاجلا مع عدد من الوزراء ومحافظ البصرة للوقوف على التحضيرات الخاصة بنهائي خليجي 25".

وفي رسالة، دعا السوادني أهالي البصرة إلى "تقديم العون والمؤازرة لكل إخوتكم في الجهات المعنية لإظهار نهائي بطولة خليجي 25 بأجمل وجه".

في الأثناء، دعت قيادة الجيش العراقي العراقيين في بيان إلى "الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الخاصة بنهائي بطولة الخليج في نسختها الخامسة والعشرين"، وذلك "من أجل اتمام هذا العرس الكروي بشكل حضاري يليق بتاريخ العراق".

وأظهرت مشاهد تجمع الآلاف من الأشخاص في محيط الملعب منذ ساعات الصباح الأولى.

فرانس24/ أ ف ب

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