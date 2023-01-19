رافايل نادال سيغيب عن الملاعب من ستة إلى ثمانية أسابيع إثر الإصابة

كرة المضرب

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لاعب التنس الإسباني رافايل نادال يغادر الملعب بعد خسارته أمام ماكنزي ماكدونالد في بطولة أستراليا المفتوحة في 18 يناير/كانون الثاني 2023.

سيتغيب الإسباني رافايل نادال لمدة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع بسبب إصابة عضلية في الورك، وفق ما أعلن الخميس في تغريدة على تويتر. وقد تؤدي فترة غيابه إلى تهديد مشاركته في دورتي أنديان ويلز (1000 نقطة) وميامي في آذار/مارس المقبل، ما يؤثر سلبا على نقاطه في التصنيف العالمي.

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بسبب إصابة عضلية في الورك، أعلن الإسباني رافايل نادال المصنف ثاني عالميا الخميس أنه سيغيب عن الملاعب لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع، ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إقصائه من بطولة أستراليا المفتوحة.

ونشر ابن الـ36 عاما تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها إن صور الأشعة أظهرت تمزقا متوسطا من الدرجة الثانية مع "وقت التعافي الطبيعي من ستة إلى ثمانية أسابيع".

وقد تؤدي فترة غيابه إلى تهديد مشاركته في دورتي أنديان ويلز (1000 نقطة) وميامي في آذار/مارس المقبل، ما يؤثر سلبا على نقاطه في التصنيف العالمي.

وسيصب نادال تركيزه على العودة في منتصف نيسان/أبريل للمشاركة في البطولات التي تقام على الملاعب الرملية، قبيل انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة في أيار/مايو حيث سيبحث عن لقبه الخامس عشر.

ويذكرأن حامل اللقب خرج من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة الأربعاء بعد خسارته أمام الأمريكي ماكنزي ماكدونالد المصنّف 65، وهي أسوأ نتيجة له في بطولة كبرى خلال سبعة اعوام.

وطلب نادال وقتا مستقطعا طبيا بعد خسارة إرساله في المجموعة الثانية بعدما عانى من بعض الأوجاع في الورك على الأرجح.

وذكر في وقت لاحق بعد المباراة أنه "دُمّر ذهنيا" واعترف أنه في عمره بات الأمر أصعب للتعامل ليس فقط مع الإصابات إنما مع فترة التعافي.

وقال في وقتها "لا أعرف ما يمكن أن يحدث في المستقبل. لكني بحاجة لتجنب مرة أخرى فترة طويلة من الوقت خارج (الرياضة)". مضيفا "لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فهو صعب".

فرانس24/ أ ف ب

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