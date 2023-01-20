الدوري الإيطالي: من المركز 3 إلى 11...خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس لصفقات انتقال مشبوهة

كرة القدم

الأرجنتيني أنخيل ديماريا يحتفل مع الصربي دوسان فلاهوفيتش بالهدف الثالث الذي سجله الأخير ليوفنتوس في مرمى ساسوولو ضمن الجولة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم، 15 آب/أغسطس 2022.

سينتقل يوفنتوس من المركز الثالث إلى الحادي عشر نتيجة قرار للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أعلنه الجمعة، بسبب شبهات حول صفقات انتقال لاعبين وتزوير البيانات المالية. ويمكن للنادي أن يستأنف القرار لدى اللجنة الأولمبية الإيطالية القرار الذي يرجعه من المركز الثالث إلى الحادي عشر (من 37 إلى 22 نقطة بعد 18 مباراة). ويأتي ذلك بعد أدلة جديدة ضمن تحقيق جنائي منفصل في الشؤون المالية ليوفنتوس أجراه المدعون العامون في تورينو.

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تم خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في الدوري المحلي بسبب صفقات انتقال لاعبين مشبوهة وتزوير البيانات المالية، وفق ما أعلنه الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الجمعة.

كما أوقف الاتحاد عناصر من إدارة النادي السابقة، بمن فيهم الرئيس السابق أندريا أنييلي لمدة سنتين، بعد أدلة جديدة من محاكمة جنائية منفصلة في الشؤون المالية للنادي.

وتمت تبرئة جميع الأندية الثمانية الأخرى التي كانت تواجه عقوبات من الاتحاد، بما فيها سامبدوريا وإمبولي من الدرجة الأولى.

ويمكن ليوفنتوس أن يستأنف لدى اللجنة الأولمبية الإيطالية القرار الذي يرجعه من المركز الثالث إلى الحادي عشر (من 37 إلى 22 نقطة بعد 18 مباراة).

كما طالب الاتحاد بإيقاف المدير التنفيذي السابق ماوريتسيو أرافابيني سنتين والمدير الرياضي السابق فابيو باراتيتشي، الذي يعمل الآن في توتنهام الإنكليزي، 30 شهرا.

ويأتي القرار في الوقت الذي أعاد فيه الاتحاد الإيطالي فتح محاكمة انتهت العام الماضي بتبرئة يوفنتوس ومجموعة من الأندية الأخرى بما فيها نابولي متصدر الدوري.

ويأتي ذلك بعد أدلة جديدة من تحقيق جنائي منفصل في الشؤون المالية ليوفنتوس أجراه المدعون العامون في تورينو.

وسيعرف يوفنتوس ما إذا كان سيحاكم هو وأعضاء سابقون في مجلس الإدارة جنائيا بتهمة المحاسبة الزائفة بعد جلسة استماع أولية مقررة في آذار/مارس.

وتنحى أنييلي مع بقية أعضاء مجلس إدارة النادي عن مناصبهم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وعُين بدلا منه جانلوكا فيريرو رسميا هذا الأسبوع.

فرانس24/ أ ف ب

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