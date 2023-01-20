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العراقيون يحتفلون بفوز منتخبهم بكأس الخليج رغم حادث التدافع قبل النهائي

01:18 صورة ملتقطة عن الشاشة. © فرانس24

أضاءت الألعاب النارية مساء الخميس سماء ملعب البصرة ابتهاجا بتتويج المنتخب العراقي ببطولة كأس الخليج لكرة القدم، بعد تغلبه على سلطنة عمان بنتيجة 3-2. وواصل العراقيون العزف والغناء فرحا بعد نهاية خاطفة للأنفاس، على الرغم من حادث تدافع بين المشجعين تجمعوا منذ صباح الخميس أمام ملعب المدينة الواقعة في جنوب البلاد ما أدى لمقتل شخص وجرح العشرات. وحقق "أسود الرافدين" بفوزهم على ضيفهم العماني هذا التتويج للمرة الرابعة في تاريخهم.