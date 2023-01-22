بطولة أستراليا المفتوحة للتنس: ريباكينا تتأهل إلى دور الثمانية على حساب المصنفة أولى عالميا شيانتيك

كرة المضرب

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تأهلت بطلة ويمبلدون إيلينا ريباكينا لدور الثمانية ضمن منافسات بطولة استراليا المفتوحة للتنس بعد انتصارها الأحد على المصنفة الأولى عالميا إيجا شيانتيك. وبهذا الفوز ضربت ريباكينا موعدا مع منافستها اللاتفية إيلينا أوستابنكو في الدور المقبل.

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غادرت بطلة كرة المضرب إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد هزيمتها الأحد بنتيجة 6-4 و6-4 أمام بطلة ويمبلدون إيلينا ريباكينا في ملعب رود ليفر.

وتأهلت ريباكينا لدور الثمانية لأول بطولة كبرى للموسم لأول مرة بعد عرض مذهل أمام اللاعبة البولندية.

وستلتقي ريباكينا، المصنفة 22 في ملبورن بارك والمولودة في روسيا وتمثل كازاخستان، مع اللاتفية إيلينا أوستابنكو في الدور المقبل إثر انتصاها على منافستها الأمريكية كوكو جوف المصنفة 7 عالميا.

وخسرت شيانتيك، حاملة لقب بطولتي فرنسا المفتوحة وأمريكا المفتوحة، إرسالها في الشوط الأول من المباراة في طريقها لخسارة المجموعة الأولى بينما حولت ريباكينا تأخرها 3-صفر في بداية المجموعة الثانية لتحسمها وتتأهل لدور الثمانية.

فرانس24/ رويترز

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