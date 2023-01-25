الألعاب الأولمبية باريس 2024: زيلينسكي يطلب من ماكرون منع روسيا من المشاركة بالحدث الرياضي

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون منع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأولمبية 2024 المقرر إجراؤها في باريس. وكان زيلينسكي أعرب، قبل شهر، لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ عن معارضته الشديدة للموقف الذي اتخذته اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية والداعم لمشاركة رياضيين من روسيا وبيلاروسيا في الأولمبياد المقبلة بشرط أن لا يرتدوا ما يشير إلى ألوان علمي بلديهم.

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كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء على منصة تلغرام أنه طلب من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم السماح بمشاركة الرياضيين الروس في الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس في 2024، على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا التي بدأت في 24 شباط/فبراير 2022.

وكتب زيلينسكي على المنصة في أعقاب اتصال هاتفي مع ماكرون: "لقد شددت بشكل خاص على أنه لا ينبغي أن يكون للرياضيين الروس مكان في الألعاب الأولمبية في باريس".

في منتصف كانون الأول/ديسمبر، طالب زيلينسكي بوضع الرياضيين الروس في "عزلة تامة" عن جميع المسابقات الدولية. كما أعرب لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ عن معارضته الشديدة للموقف الذي اتخذته اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية التي قالت في منتصف كانون الأول/ديسمبر إنها تؤيد مشاركة رياضيين من روسيا وبيلاروسيا في دورة الألعاب الأولمبية بباريس بشرط أن لا يرتدوا ما يشير إلى ألوان علمي بلديهم.

وعلى إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، انطلاقا من الأراضي الروسية وأراضي بيلاروسيا، سارعت اللجنة الأولمبية الدولية إلى معاقبة كل من موسكو ومينسك. ولم يتم تنظيم أي حدث رياضي دولي في روسيا أو في بيلاروسيا، كما لم يحصل أي حدث رياضي فيهما على أي دعم دولي. ومُنع كذلك رفع أي رموز وطنية لهذين البلدين خلال أي حدث رياضي دولي.

للتذكير، فإن العملية العسكرية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا انطلقت ثلاثة أيام فقط بعد حفل ختام دورة الألعاب الشتوية 2022 في بكين، في انتهاك للهدنة الأولمبية التي تبدأ قبل أسبوع من بدء دورة الألعاب الأولمبية وتنتهي بعد أسبوع من انتهاء دورة الألعاب البارالمبية.

فرانس24/ أ ف ب

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