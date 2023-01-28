بطولة أستراليا المفتوحة للتنس: البيلاروسية سابالينكا تحرز أول ألقابها الكبرى إثر فوزها على ريباكينا

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أول لقب للبيلاروسية أرينا سابالينكا في بطولات "الغران سلام" (الكبرى، وعددها أربع). ميلبورن، 28 يناير/كانون الثاني 2023.

توجت البيلاروسية أرينا سابالينكا السبت بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وهو الأول في مسيرتها في بطولات "الغران سلام" (الكبرى، وعددها أربع) إثر فوزها على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بمجموعتين لواحدة (4-6، 6-3 و6-4) في مباراة دامت قرابة ساعتين ونصف.

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أحرزت البيلاروسية أرينا سابالينكا (24 عاما) المصنفة خامسة عالميا بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لأول مرة في مسيرتها، إثر فوزها السبت على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بنتيجة 4-6، 6-3 و6-4.

فازت سابالينكا على بطلة ويمبلدون بعد مباراة دامت ساعتين و28 دقيقة على ملعب رود ليفر، لترتقي إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي.

ولم تخسر سابالينكا أي مجموعة في ملبورن قبل النهائي، في بداية مثالية منذ مطلع العام الحالي، حيث حققت 10 انتصارات تواليا في أستراليا بإحرازها لقب دورة أديلايد.

من جانبها، أقصت ريباكينا ثلاث فائزات في بطولات الغراند سلام: البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميا، في ثمن النهائي، اللاتفية يلينا أوستابينكو (17) في ربع النهائي والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا (24) في نصف النهائي.

وحسمت ريباكينا المجموعة الأولى بعد 24 دقيقة، إلا أن سابالينكا ردت بشكل قوي وفازت بالمجموعة الثانية.

وأتت المجموعة الثالثة قمة في الإثارة والندية، وتمكنت البيلاروسية من كسر إرسال منافستها لتتقدم 5-3، لكن شوط المباراة جاء عصيبا على سابالينكا، التي لم تستطيع حسم فوزها سوى بشق الأنفاس.

فرانس24/ أ ف ب

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