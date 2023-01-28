كأس انكلترا لكرة القدم: مانشستر سيتي يطيح بأرسنال في دور الـ16 بنتيجة 1-صفر

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المدافع الولندي لنادي مانشستر سيتي ناثان آكي، صاحب هدف الفوز على أ{سنال بدور 16 لكأس انكلترا. 27 يناير/كانون الثاني 2023.

حقق مانشستر سيتي مساء الجمعة فوزا معنويا عندما أطاح بضيفه أرسنال، متصدر الدوري، في الدور الـ16 من مسابقة كأس انكلترا لكرة القدم. وفاز رجال المدرب غوارديولا بنتيجة 1-صفر من تسجيل المدافع الدولي الهولندي ناثان أكي في الدقيقة 64.

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أطاح مانشستر سيتي مساء الجمعة بضيفه أرسنال متصدر الدوري، في الدور الـ16 من مسابقة كأس انكلترا لكرة القدم بنتيجة 1-صفر على ملعب "الاتحاد"، من تسجيل المدافع الدولي الهولندي ناثان أكي في الدقيقة 64.

وأجرى مدربا الفريقين، الإسباني بيب غوارديولا وممواطنه ميكيل أرتيتا، تعديلات كثيرة على تشكيلتيهما، فأبقى غوارديولا على حارس المرمى إيدرسون وكايل ووكر وبرناردو سيلفا وجواو كانسيلو وأيمريك لابورت على دكة البدلاء، فيما غاب فيل فودن.

من جهته، أبقى أرتيتا على حارس مرماه آرون رامسدايل ووليام صليبا ومارتن أوديغارد وغابريال مارتينيلي وأولكسندر زينتشكو وبن وايت على دكة البدلاء.

وكان أرسنال الأخطر في الشوط الأول، وكان بإمكانه هز الشباك في أكثر من مناسبة لولا تألق الحارس الألماني شتيفان أورتيغا. وكاد يفتتح التسجيل مبكرا بتسديدة قوية للمدافع تاكيهيرو تومياسو من داخل المنطقة تصدى لها الحارس ببراعة (5).

من جانبه، أنقذ حارس أرسنال تورنر مرماه من هدف محقق عندما خرج من عرينه لقطع انفراد المهاجم الدولي النروجي إرلينغ هالاند اثر خطأ للمدافع روب هولدينغ في إبعاد كرة طويلة (9)، فارتدت من الأخير الذي لعبها مقصية من خارج المنطقة لكن المدافع تومياسو أوقفها بصدره وأبعد الخطر.

وكاد إيدي نكيتياه يفعلها عندما تلقى كرة عرضية من تروسار من الجهة اليسرى فتابعها بيمناه من مسافة قريبة بجوار القائم الأيمن (33).

تلقى سيتي ضربة موجعة بإصابة قطب دفاعه جون ستونز فترك مكانه للابورت (45+3).

وتابع تورنر تألقه وأبعد تمريرة عرضية لدي بريون من أمام رأس هالاند (48)، ثم قطع تمريرة عرضية من داخل المنطقة لدي بروين باتجاه العملاق النروجي قبل أن يشتتها الدفاع (55).

وحرم القائم المهاجم الدولي الأرجنتيني البديل خوليان الفاريس من افتتاح التسجيل عندما رد تسديدته القوية من خارج المنطقة فتهيأت امام جاك غريليش الذي تلاعب بالدفاع وهيأها لأكي داخل المنطقة فسددها زاحفة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس تورنر (64).

دفع ارتيتا بأسلحته الاساسية عقب الهدف فأشرك زينتشنكو وأوديغارد ومارتينيلي، فكاد الأخير يدرك التعادل بمجهود فردي رائع داخل المنطقة توغل من خلالها حتى اقترب من الحارس لكن الدفاع أبعد المرة إلى ركنية لم تثمر (85).

يتصدر أرسنال الدوري بفارق خمس نقاط بينه وبين رجال المدرب غوارديولا مع مباراة أقل لفريق أرتيتا. وكانت المواجهة الأولى بين الفريقين هذا الموسم بعدما تأجلت مباراتهما التي كانت مقررة في ذهاب الدوري في 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ضمن المرحلة الثانية عشرة إلى 15 شباط/فبراير المقبل.

فرانس24/ أ ف ب

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