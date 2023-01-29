جوكوفيتش يفوز بلقبه 22 في "الغران سلام" إثر تتويجه ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس أمام تسيتسيباس

كرة المضرب

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الفوز العاشر لجوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة. 29 يناير/كانون الثاني 2023.

توج الصربي نوفاك جوكوفيتش الأحد بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة العاشرة في مسيرته، إثر فوزه على اليوناني إستيفان تسيتسيباس بثلاث مجموعات لواحدة (3-6، 7-6 و7-6)، ليعادل بذلك رقم الإسباني رافايل نادال بـ 22 لقبا في "الغران سلام".

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توج الصربي نوفاك جوكوفيتش الأحد بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة العاشرة خلال مسيرته، عندما تغلب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-3 و7-6 (7-4) و7-6 (7-5) في المباراة النهائية في مليورن.

وحقق جوكوفيتش اللقب الـ22 في البطولات الكبرى "الغراند سلام"، معادلا الرقم القياسي المسجل باسم الإسباني رافايل نادال.

في المقابل، فشل تسيتسيباس في الظفر بأول ألقابه الكبرى للمرة الثانية في مسيرته، بعد الأولى عندما خسر أمام جوكوفيتش بالذات في رولان غاروس عام 2021.

وانهار جوكوفيتش باكيا معانقا والدته في المدرجات ثم على كرسيه على أرضية الملعب متأثرا بمعاناته العام الماضي عندما تم ترحيله لرفضه تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، فيما غاب والده سردجان بعد جدل ظهوره بجانب مشجعين يحملون علما روسيا عليه صورة الرئيس فلاديمير بوتين.

فرانس24/ أ ف ب

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