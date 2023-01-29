في صفقة يرجح أنها بلغت عشرة ملايين يورو.. مرسيليا يتوصل لـ "اتفاق مبدئي" لضم الدولي المغربي أوناحي

كرة القدم

كشف نادي أولمبيك مرسيليا لكرة القدم السبت، أنه توصل إلى "اتفاق مبدئي" مع فريق أنجيه لضم لاعب الوسط الدولي المغربي عز الدين أوناحي "بشكل نهائي". وأشارت وسائل إعلامية عدة أن قيمة الصفقة ستبلغ عشرة ملايين يورو. وبرز اسم أوناحي (22 عاما) منذ تألقه في مونديال قطر، ومساهمته في أن يصبح "أسود الأطلس" أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي.

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في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أعلن نادي أولمبيك مرسيليا لكرة القدم السبت، توصله إلى "اتفاق مبدئي مع أنجيه" لضم لاعب وسط الميدان الدولي المغربي عزّ الدين أوناحي "بشكل نهائي".

ولم يكشف مرسيليا، الذي يحتل المركز الثالث في "ليغ 1" بفارق 5 نقاط عن باريس سان جرمان المتصدر، قيمة ومدة صفقة انتقال ابن الـ22 عامًا، الذي برز في صفوف منتخب بلاده في مونديال قطر 2022، وساهم في وصوله المفاجئ الى نصف النهائي. فيما أشارت وسائل إعلامية عدة أن قيمة الصفقة ستبلغ عشرة ملايين يورو.

"يا إلهي، من أين أتى هذا الفتى؟!"

وأثيرت التكهنات بشأن مستقبل أوناحي الذي يتمتع بفنيات عالية بالاضافة إلى براعته في المراوغات، منذ تألقه في مونديال قطر ومساهمته في أن يصبح "أسود الأطلس" أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي.

شارك أساسيًا في جميع المباريات في المونديال باستثناء مباراة تحديد المركز الثالث ضد كرواتيا (خسارة 2-1).

قال مدرب منتخب إسبانيا حينها لويس إنريكي بعد خروج "لا روخا" من ثمن النهائي على يد المغرب بركلات الترجيح "يا إلهي، من أين أتى هذا الفتى؟!".

وُلد أوناحي في الدار البيضاء وتكون في أكاديمية محمد الخامس ونادي الدار البيضاء، قبل أن ينتقل إلى فرنسا من بوابة فريق ستراسبورغ للشباب في سن الـ18، ومن ثم إلى أفرانش في الدرجة الثالثة في 2020.

انتقل إلى أنجيه في 2021 وخاض معه في الدوري الفرنسي 48 مباراة، مسجلا هدفين مع تمريرتين حاسمتين.

بعد ال’داء الرائع الذي قدمه في كأس العالم، كان أوناحي، وفقًا لوسائل إعلام مختلفة، محط اهتمام أندية مثل نابولي الايطالي وإشبيلية الاسباني وليستر سيتي الانكليزي، قبل أن يقع الخيار على مرسيليا. منذ كأس العالم، لعب نصف ساعة فقط، في 15 كانون الثاني/يناير ضد كليرمون في الدوري.

فرانس24/أ ف ب

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