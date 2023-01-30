التونسية أنس جابر تخسر مركزها في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات وتتراجع للمركز الثالث

التونسية أنس جابر بعد خسارتها ثاني نهائي في بطولة كبرى موسم 2022 بهزيمتها أمام البولندية إيغا شفيونتيك في نهائي دورة أمريكا للتنس، 10 أيلول/ سبتمبر 2022.

فقدت التونسية أنس جابر الإثنين وصافة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات بعد خروجها من الأدوار المبكرة في بطولة أستراليا المفتوحة هذا الشهر متراجعة إلى المركز الثالث. وكانت أنس أول عربية تتوج بلقب إحدى دورات الألف في مدريد في أيار/ مايو 2022، قبل ما حققته من إنجازين في التأهل إلى نهائي ويمبلدون في تموز/ يوليو ونهائي فلاشينغ ميدوز في أيلول/ سبتمبر من العام ذاته.

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بعد خروجها المبكر من بطولة أستراليا المفتوحة هذا الشهر، تراجعت التونسية أنس جابر الإثنين إلى المركز الثالث في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات.

وتوقف مشوار أنس، التي تشتهر بلقب "وزيرة السعادة" في تونس، عند الدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة بعد خسارتها أمام ماركيتا فوندروسوفا.

وكانت اللاعبة التونسية قد وصلت قبل نهائي بطولة أديليد، التي تقام استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة، قبل أن تخسر أمام ليندا نوسكوفا.

وحافظت البولندية إيغا شيانتيك على صدارة تصنيف السيدات، بينما تقدمت أرينا سبالينكا 3 مراكز وأصبحت في المركز الثاني بعد تتويجها باللقب في ملبورن بارك يوم السبت الماضي.

وقفزت إيلينا ريباكينا، التي خسرت نهائي أستراليا المفتوحة، 15 مركزا وأصبحت في المركز العاشر.

وكانت اللاعبة التونسية أول عربية تتوج بلقب إحدى دورات الألف في مدريد في أيار/ مايو 2022، قبل ما حققته من إنجازين في التأهل إلى نهائي ويمبلدون في تموز/ يوليو 2022 حين خسرت أمام الكازخستانية إيلينا ريباكينا، ونهائي فلاشينغ ميدوز في أيلول/ سبتمبر 2022 لكنها سقطت أمام البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميا.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

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