الدانمارك تهزم فرنسا في نهائي مونديال كرة اليد وتدخل التاريخ بفوزها الثالث تواليا

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احتفظ المنتخب الدانماركي ببطولة العالم لكرة اليد بعد فوزه في النهائي الثالث تواليا على فرنسا هذه المرة بنتيجة 34-29 في العاصمة السويدية ستوكهولم مساء الأحد. ليحقق الدانماركيون الفوز ثلاث مرات متتالية باللقب، وهي سابقة في التاريخ.

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احتفظ منتخب الدانمارك بلقب بطولة العالم لكرة اليد، بفوزه في النهائي الثالث له تواليا وهذه المرة على حساب فرنسا 34-29، في العاصمة السويدية ستوكهولم الأحد، ليصبح أول منتخب في التاريخ يحرز ثلاثة ألقاب متتالية بعدما أضاف لقب 2023 إلى اللذين أحرزهما في 2019 و2021.

وكانت هذه المباراة النهائية الثامنة منذ العام 1993 للمنتخب الفرنسي بطل أولمبياد 2021 في طوكيو، وهو النهائي الثاني الذي خسره حتى الآن بعد الأول في 1993 أمام روسيا.

فرانس24/ أ ف ب

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