هل تعثر انتقال اللاعب المغربي الدولي حكيم زياش من تشيلسي إلى باريس سان جرمان على سبيل الإعارة؟

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اجتاز المهاجم الدولي المغربي حكيم زياش الثلاثاء الفحص الطبي بعدما وافق تشيلسي على إعارته لباريس سان جرمان حتى نهاية الموسم ومن دون خيار التعاقد معه نهائيا، لكن الصفقة لم تتأكد لغاية الساعة وذلك لعدم المصادقة عليها إداريا في الوقت المناسب. وأكدت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية وجود غموض حول إتمام الصفقة رغم اتفاق الناديين على تفاصيل انتقال اللاعب البالغ من العمر 29 عاما.

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لم يتأكد انتقال النجم الدولي المغربي حكيم زياش من تشيلسي إلى باريس سان جرمان على سبيل الإعارة حتى الآن، ورغم إغلاق سوق الانتقالات الشتوية ليلي الثلاثاء الأربعاء، وذلك لعدم المصادقة عليها إداريا في الوقت المناسب، وفق ما علمت وكالة الأنباء الفرنسية من مصدرين مطلعين على الملف.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية وجود غموض حول إتمام الصفقة، رغم اتفاق الناديين على تفاصيل انتقال اللاعب البالغ من العمر 29 عاما.

وتواجد زياش في باريس الثلاثاء واجتاز الفحص الطبي بعدما وافق تشيلسي على إعارته لباريس سان جرمان حتى نهاية الموسم ومن دون خيار التعاقد معه نهائيا. لكن كل شيء انهار في الدقائق الأخيرة عل ما يبدو.

وبحسب مصدرين مطلعين على الملف، ارتكب تشيلسي عدة أخطاء في إرسال الوثائق الإدارية اللازمة للموافقة على عقد الجناح الدولي، إذ وصلت المستندات الصحيحة في وقت متأخر بعد إقفال باب الانتقالات، ما جعل انتقال المغربي إلى "بارك دو برانس" مهددا.

وأعطت رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا الأندية حتى منتصف ليل الثلاثاء لتسجيل الانتقالات في البرنامج المخصص للانتقالات الدولية (فيفا تي أم أس).

ووفقا لأحد المصدرين، يعتزم باريس سان جرمان تقديم استئناف الأربعاء أمام رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا لمحاولة المصادقة على انتقال المغربي إلى صفوفه.

فرانس24/ أ ف ب

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