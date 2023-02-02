في قرار مفاجئ... رافايل فاران قلب دفاع المنتخب الفرنسي يعلن اعتزاله اللعب دوليا

كرة القدم

في منشور على حسابه على إنستاغرام، أعلن الخميس وبدون شرح الأسباب، رافايل فاران قلب دفاع المنتخب الفرنسي "الديوك" اعتزاله اللعب بقميص بلاده عن عمر ناهز التاسعة والعشرين عاما. وكان فاران المرشح الأبرز لحمل شارة القيادة مع المنتخب الشهر المقبل، بعد اعتزال الحارس هوغو لوريس.

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أعلن قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران، المتوج بكأس العالم 2018 لكرة القدم، الخميس عبر حسابه على إنستاغرام، اعتزاله اللعب لصالح منتخب بلاده (دوليًا) عن 29 عامًا. وكتب وصيف مونديال قطر 2022 "أفكر منذ بضعة أشهر في الأمر وقررت أنه الوقت المناسب لي للاعتزال دوليًا". وشكر الخميس مدربه ديدييه ديشان وزملاءه والمشجعين.

ويعتبر هذا القرار مفاجئًا، بعدما كان المرشح الأبرز لحمل شارة القيادة مع انطلاق تصفيات كأس أوروبا 2024 الشهر المقبل، بعد اعتزال الحارس هوغو لوريس الشهر الماضي.

وخاض مدافع مانشستر يونايتد الإنكليزي الحالي 93 مباراة دولية في مسيرة بدأت قبل عقد من الزمن في 2013. وتابع لاعب ريال مدريد السابق "كان تمثيل بلدنا العظيم على مدى عقد من الزمن من أكثر الأمور فخرًا في حياتي. في كل مرة كنت أرتدي فيها هذا القميص الأزرق المميز، شعرت بفخر كبير".

وفي المنشور الذي لم يشرح فيه أسباب اعتزاله، يستذكر التتويج بمونديال روسيا 2018 على حساب كرواتيا في النهائي (4-2). قال في هذا الصدد "لن أنساها أبدًا. ما زلت أشعر بكل الأحاسيس التي شعرت بها في ذلك اليوم، 15 يوليو 2018. لقد كانت واحدة من أعظم اللحظات التي لا تنسى في حياتي".

بعد خسارة فرنسا بركلات الترجيح أمام الأرجنتين في نهائي مونديال قطر في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لم يلمح فاران إلى أي نية للاعتزال، علمًا أنه بدأ أساسيًا في جميع المباريات باستثناء الأولى في دور المجموعات عندما كان في المراحل الأخيرة لتعافيه من إصابة تعرض لها قبل قرابة شهر من المونديال.

وقال فاران: "سأفتقد تلك اللحظات معكم بالتأكيد، ولكن الآن حان الوقت لتولي الجيل الجديد زمام الأمور. لدينا مجموعة من اللاعبين الشباب الموهوبين المستعدين لتولي المسؤولية، والذين يستحقون فرصتهم ويحتاجون إليكم".

فرانس24/ أ ف ب

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