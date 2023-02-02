مليار دولار أنفقتها في فترة الانتقالات الشتوية... تيباس يوجه انتقادات لاذعة لأندية الدوري الإنكليزي

كرة القدم

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الأوكراني ميخائيلو مودريك انتقل من شاكتار دونيتسك إلى تشلسي مقابل مبلغ قياسي.

أنفقت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم مليار دولار في نافذة الانتقالات الشتوية، ما يشكل حوالى ضعف الرقم القياسي سابقا. مع دمج الرقم القياسي الذي تم إنفاقه خلال فترة الانتقالات الصيفية، يبلغ إجمالي النفقات 3,4 مليار دولار خلال موسم 2022-23، وهو الأعلى على الإطلاق. واتهم رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس غالبية أندية الدوري الممتاز بـ"المنشطات الاقتصادية". واصفا الدوري الإنكليزي بأنه "مسابقة مبنية على أندية تتكبد خسائر بالملايين".

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أكدت شركة متخصصة في مجال التدقيق المالي أن أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) أنفقت مبلغا قياسيا بلغ 815 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل مليار دولار) في نافذة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وجاء إجمالي الإنفاق أعلى بنسبة 90 في المئة من الرقم القياسي السابق (430 مليون جنيه إسترليني في 2018) وثلاثة أضعاف ما كان عليه في النافذة الشتوية السابقة، حسب إحصاءات شركة "ديلويت".

مع دمج الرقم القياسي البالغ 1.9 مليار جنيه إسترليني الذي تم إنفاقه خلال فترة الانتقالات الصيفية، فقد أنفقت أندية الدوري الممتاز 2.8 مليار جنيه إسترليني خلال موسم 2022-23، وهو أعلى مبلغ على الإطلاق.

وشكل أيضا إنفاق أندية البرميرليغ في اليوم الأخير بقيمة 275 مليون جنيه إسترليني رقما قياسيا جديدا في النافذة الشتوية. واستحوذت خمسة من أفضل ستة أندية أصحاب الدخل المرتفع على أكثر من نصف إجمالي الإنفاق، وكان تشلسي منخرطا في أكثر من ثلث إجمالي نفقات الدوري.

فقد شهد اليوم الأخير الثلاثاء سلسلة من الصفقات في الساعات الأخيرة، حيث سجل تشلسي رقما قياسيا بريطانيا جديدا بالتعاقد مع الأرجنتيني إنسو فرنانديس الفائز بكأس العالم 2022 قادما من بنفيكا مقابل 121 مليون يورو (132 مليون دولار).

تسجيل إيرادات قياسية لحقوق البث للدوري بين 2022-2025

يأتي الإنفاق الضخم لأندية بريميرليغ بالتوازي مع تسجيل إيرادات قياسية لحقوق البث للدوري بين 2022-2025. وللمرة الأولى، تجاوزت مبيعات حقوق البث التلفزيوني الدولية الرقم الذي يستحوذه السوق المحلي في المملكة المتحدة، مما رفع إجمالي المبيعات إلى أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني على مدار ثلاث سنوات.

بالمقابل، انخفض الإنفاق على الانتقالات في باقي الدوريات الكبرى في أوروبا من 396 مليون يورو في نافذة كانون الثاني/يناير 2022 إلى 255 مليون يورو.

وعلى ضوء هذه المعطيات، اتهم رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس غالبية أندية الدوري الممتاز بـ "المنشطات الاقتصادية". وغرد "نقرأ عن قوة الدوري الممتاز لكن الأمر ليس كذلك. إنها مسابقة مبنية على أندية تتكبد خسائر بالملايين".

وأكد تيم بريدج، الشريك الرئيسي في مجموعة الأعمال الرياضية التابعة لشركة "ديلويت"، أن استمالة المواهب تمثل جوهر استراتيجيات عمل أندية الدوري الإنكليزي". وقال: "من خلال تأمين أفضل المواهب المتاحة، تأمل الأندية في تحسين النتائج على أرض الملعب، والتي بدورها ستعزز جاذبية الدوري الإنكليزي وتوطد مكانته في صدارة كرة القدم العالمية".

جدير بالذكر بأن أكثر من 85 بالمئة من إجمالي إنفاق أندية الدوري تم توجيهها نحو ضم لاعبين يلعبون خارج المملكة المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب

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