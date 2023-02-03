كرة القدم - مونديال الأندية: قمة نارية بين الوداد المغربي والهلال السعودي في الرباط

كرة القدم

يواجه الوداد البيضاوي السبت في الرباط الهلال السعودي في قمة الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية في كرة القدم والتي يستضيفها المغرب لغاية 11 فبراير/شباط، فيما يلعب الأهلي المصري في طنجة أمام سياتل ساوندرز الأمريكي. وسيلاقي الفائز في مواجهة الوداد والهلال فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي، على أن يلتقي الفائز في مواجهة الأهلي وسياتل مع ريال مدريد.

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تتواصل فعاليات كأس العالم للأندية في كرة القدم بالمغرب بمباراة واعدة بالإثارة تجمع السبت في الرباط بين بطلي أفريقيا وآسيا الوداد البيضاوي والهلال السعودي في قمة الدور الثاني، في حين يسعى الأهلي المصري إلى تأكيد انطلاقته القوية بمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف في مدينة طنجة.

يأمل الوداد في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتخطي عقبة الهلال ومواصلة مشواره في البطولة التي يشارك فيها للمرة الثانية. وهو يعول على لاعبيه القائد يحيى جبران والمدافع يحيى عطية الله وحارس المرمى أحمد رضا التكناوتي الذين ساهموا جزئيا في بلوغ منتخب بلادهم نصف نهائي مونديال قطر أواخر العام الماضي.

مهدي النفطي يعيد الوداد إلى سكة الانتصارات

كان الوداد أبلى بلاء حسنا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي وتوج بلقبها للمرة الثالثة في تاريخه بإشراف مدربه وليد الركراكي. وقال الأخير في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي (فيفا): "أعتقد أن المباراة ضد الهلال بمثابة فخ. إذا تمكنوا من تخطيها، أعتقد أنه يمكنهم بلوغ النهائي لمواجهة ريال مدريد. كل شيء ممكن".

يدخل الوداد غمار البطولة بقيادة مدربه الجديد التونسي مهدي النفطي الذي أعاده إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين مدويتين امام الجيش الملكي (صفر-3) وشباب المحمدية (1-2)، فحقق الفوز 4 مرات في مبارياته الست الأخيرة دون أن يتذوق طعم الهزيمة وبات على بعد نقطتين من الجيش المتصدر.

من جانبه، يأمل الهلال في مشاركته الثالثة تواليا وفي تاريخه في تكرار إنجاز النسختين الأخيرتين على الأقل عندما حل رابعا. ويفتقد الفريق السعودي إلى خدمات عدد من عناصره الأساسية بسبب الإصابة، في مقدمتها قائده سلمان الفرج وياسر الشهراني وعبد الإله المالكي ومحمد البريك وحمد اليامي، لكن قائمته تضم مجموعة من الأسماء المميزة، أبرزها سالم الدوسري وسعود عبد الحميد ومحمد كنو وعبدالله المعيوف، إلى جانب الكوري هيون-سو جانغ والكولومبي غوستافو كويّار والبيروفي أندري كاريّو والمالي موسى ماريغا والنيجيري أوديون إيغالو والبرازيلي ميشال دلغادو.

الأهلي المصري يملك ثاني أفضل غلة انتصارات برصيد ثمانية خلف ريال مدريد

في طنجة، يطمح الأهلي المصري إلى تأكيد انطلاقته القوية في البطولة عندما يلاقي سياتل ساوندرز، وقد وجه إنذارا شديد اللهجة إلى بطل كونكاكاف عندما سحق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول الأربعاء. وهو يعول على سجله الرائع في البطولة حيث لم يخسر في الدور الثاني منذ عام 2013.

وبهدفه في مرمى أوكلاند، عادل مهاجمه الدولي حسين الشحات رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو والويلزي غاريث بايل نجمي ريال مدريد والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذين سجلوا في ثلاث نسخ مختلفة من مونديال الأندية.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية للمرة الثامنة في تاريخه كثاني أكثر الأندية مشاركة بعد أوكلاند 10 مرات، كما أنه يملك ثاني أفضل غلة انتصارات برصيد ثمانية خلف ريال مدريد (10).

يذكر أن الفائز في مواجهة الوداد والهلال سيلاقي فلامنغو البرازيلي، بطل ليبرتادوريس، في نصف النهائي، على أن يلتقي الفائز في مواجهة الأهلي وسياتل مع ريال مدريد بطل القارة العجوز.

فرانس24/ أ ف ب

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