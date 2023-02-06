الهلال يواجه فلامنغو والأهلي يتحدى ريال مدريد: هل سيكون نهائي مونديال الأندية عربيا بالخالص؟

كرة القدم

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مدافع الهلال السعودي سعود عبد الحميد أمام لاعب الوداد المغربي يحيى جبران خلال المباراة بين الفريقين في الرباط، 4 فبراير/شباط 2023.

ستكون مهمة الهلال السعودي والأهلي المصري في نصف نهائي مونديال الأندية المتواصل بالمغرب، واضحة وضوح الشمس: تخطي منافسيهما فلامنغو (البرازيلي) وريال مدريد (الإسباني) والتأهل لنهائي عربي خالص السبت المقبل في الرباط. ويسعى الهلال إلى ضرب عصفورين بحجر واحد من خلال الثأر من فلامنغو وبلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخه، فيما يتحدى الأهلي في ثامن مشاركة له في مونديال الأندية نادي ريال مدريد عملاق كرة القدم العالمية.

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فجر نادي الهلال السعودي مفاجأة كبرى عندما أزاح الوداد البيضاوي على أرضه وأمام جمهوره من كأس العالم للأندية في كرة القدم في الدور الثاني بركلات الترجيح، ليشق طريقه إلى نصف النهائي الذي يواجه فيه فلامنغو البرازيلي بعد محاولتين فاشلتين عامي 2019 و2021.

من جانبه، سجل الأهلي المصري فوزا منطقيا على سياتل ساوندرز بهدف وحيد على ملعب ابن بطوطة في طنجة (شمال المغرب)، ليضرب موعدا مع ريال مدريد الأربعاء على ملعب "مولاي عبد الله" في الرباط.

فهل سيتمكن الهلال والأهلي للظفر ببطاقتي التأهل لنهائي عربي خالص؟ من غير المعقول أن نجيب بـ"نعم" على هذا السؤال، ومن غير المعقول أيضا أن تُحرم جماهير الفريقين والبلدين من الحلم. لكن الواقع يفرض عليك الحذر الشديد عندما تواجه فريقين من عيار ريال مدريد أو فلامينغو.

بلغ الهلال الدور نصف النهائي للمرة الأولى عام 2019 في قطر وخسر أمام فلامنغو بالذات 1-3 ، وعام 2021 في الإمارات أمام تشلسي الإنكليزي صفر-1. وكان في طريقه لتوديع البطولة في ربع النهائي عندما تقدم عليه الوداد بهدف، قبل أن يدرك لاعب الوسط الدولي محمد كنّو التعادل ثم يفرض وقتا إضافيا حسمه "الزعيم" بركلات الترجيح 5-3.

واعترف مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياس بصعوبة مهمة فريقه في مواجهة فلامنغو بقوله: "فلامنغو يملك هجوما قويا والمباراة ستكون صعبة، لكن أعدكم بتقديم مباراة كبيرة". بدوره، قال اللاعب كويار الذي انتقل إلى الهلال قادما من فلامنغو عام 2019 لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "ستكون مواجهة ذات طابع جميل. نرغب في الهلال أن نستمر حتى النهائي".

وتابع: "من يرتكب أخطاء أقل يمكنه الفوز في المباراة، ويجب أن نركز أمامهم جيدا. فلامنغو ليس فريقا سهلا ولديه نجوم بمهارات كبيرة، ويمكنه إحداث الفارق والتسجيل في أي وقت".

أما فلامنغو فيسعى إلى أن يصبح ثالث فريق برازيلي يبلغ النهائي في آخر أربع نسخ، علما بأن آخر فريق من أمريكا الجنوبية أحرز لقب هذه البطولة كان مواطنه كورينثيانز عام 2012.

الأهلي في مواجهة ريال مدريد محروم من كريم بنزيمة؟

من جهته، تأهل الأهلي المصري على سياتل ساوندرز بهدف وحيد سجله البديل محمد مجدي "أفشه" (88) بملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

وكان سياتل صاحب الأفضلية في الشوط الأول، إلا أن السيطرة تحولت بفضل التبديلات التي أجراها المدرب السويسري مارسيل كولر قبل أن يترجمها أفشة إلى هدف إثر هجمة منظمة أنهاها بتسديدة من حافة المنطقة ارتدت إليه من العارضة فتابعها واصطدمت بأحد المدافعين وغيرت اتجاهها وسكنت الشباك (88).

ويواجه المصريون في نصف النهائي نادي ريال مدريد، وذلك مساء الأربعاء في الرباط، وهم يشاركون في مونديال الأندية للمرة الثامنة في تاريخهم كثاني أكثر الأندية مشاركة بعد أوكلاند 10 مرات.

وسجل الفريق الإسباني خسارة قاسية مساء الأحد بالدوري المحلي ليتخلف عن غريمه المتصدر برشلونة بثماني نقاط. وقد خسر خدمات عدة لاعبين أبرزهم كريم بنزيمة والحارس تيبو كورتوا.

علاوة مزياني (مع أ ف ب)

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