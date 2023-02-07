كأس العالم للأندية: ريال مدريد المثقل بالإصابات يواجه الأهلي المصري "العنيد" في نصف نهائي صعب

كرة القدم

يواجه ريال مدريد الإسباني الأربعاء خصما "عنيدا" في نصف نهائي كأس العالم للأندية وهو الأهلي المصري ملك القارة الأفريقية والحائز على 10 ألقاب في دوري الأبطال، في مباراة سيخوضها النادي الملكي دون أبرز لاعبيه بسبب الإصابة. حيث يتغيب صاحب الكرة الذهبية بنزيمة وكذلك الحارس كورتوا. ولن يستطيع الممرن أنشيلوتي الاعتماد على خدمات المدافع البرازيلي ميليتاو، والظهير الفرنسي مندي والبلجيكيين هازار و فاسكيس، وهو ما يعقد من مهمة الريال الذي يراهن على هذه الكأس للتصالح مع الفوز.

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يواجه نادي ريال مدريد الإسباني تحديا جديدا في الرباط حيث شد الرحال أملا للفوز بكأس العالم للأندية في كرة القدم المقامة في المغرب، وحيث يتوجب عليه تخطي الأهلي المصري في نصف النهائي الأربعاء رغم لعنة الإصابات وتراجع مستواه .

ويمرّ النادي الملكي صاحب الرقم القياسي لعدد الانتصارات في المسابقة (4 ألقاب أعوام 2014 و2016 و2017 و2018)، بحالة من الاضطراب غداة سفره إلى مدينة الرباط من أجل التصالح مجدداً مع الفوز وتجاهل الإصابات التي باتت جزءاً من الحياة اليومية لنادي العاصمة.

أبرز ضحايا هذا المسلسل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، صاحب الكرة الذهبية في الموسم الماضي، الغائب عن الملاعب جراء تعرضه لإصابة في فخذه الأيمن في الفوز على فالنسيا 2-صفر الخميس. وسيغيب المهاجم المخضرم عن نصف النهائي لعدم تواجد اسمه في قائمة الفريق، على غرار الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، المصاب بدوره في فخذه أثناء فترة الإحماء قبيل المباراة أمام ريال مايوركا الأحد والتي انتهت بخسارة مفاجئة للميرينغي صفر-1.

وحاول الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال تجاهل الخسارة في الاستحقاق المقبل لفريقه خلال المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة، قائلاً: "هذه الخسارة تؤثر على الدوري، ولكن حالياً أنظارنا متجهة نحو كأس العالم للأندية. سنذهب مع الكثير من الحماس، والصعوبات أيضاً، ولكن سنحاول أن نديرها بأفضل الطرق الممكنة".

فوضى الإصابات

ولا تختصر الصعوبات، التي تحدث عنها أنشيلوتي، بإصابة بنزيمة وكورتوا فقط، إذ يتوجب على الفني الإيطالي التعامل مع فوضى الإصابات التي تعرقل خطة لعبه. وسيغيب عن تشكيلة النادي الملكي أيضًا المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو، الظهير الفرنسي فيرلان مندي والجناحان البلجيكي إدين هازار ولوكاس فاسكيس بسبب الإصابة.

ولم ترتق نتائج بطل أوروبا إلى الآمال المرجوة منذ بداية العام الحالي، فخسر نهائي الكأس السوبر الإسبانية أمام غريمه برشلونة في كانون الثاني/يناير، في حين يتأخر بفارق 8 نقاط عن النادي الكاتالوني المتصدر في "لا ليغا".

الأهلي منافس عنيد

لا تبدو رحلة لاعبي ريال إلى المغرب مجرد "نزهة" حيث سيخوضون قرابة 16 مباراة في 8 أسابيع منذ بداية مطلع العالم الحالي. و يدرك ريال جيداً مدى صعوبة استحقاقه المقبل أمام الأهلي "العنيد" صاحب خبرة كبيرة في المسابقة وأبرز المشاركين فيها، حيث تأهل إلى المربع الذهبي بفوزه على سياتل ساوندرز الأميركي 1-صفر بهدف متأخر من محمد مجدي "أفشة" (88) السبت، بعدما استهل مشواره بثلاثية نظيفة في مرمى أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

دُعي الأهلي، ملك القارة الأفريقية والفائز بـ 10 ألقاب في دوري الأبطال، للمشاركة في مونديال الأندية من دون أن يحرز لقب المسابقة القارية الموسم الماضي (حلّ وصيفاً)، بعد أن شغل الوداد بطل أفريقيا مركز النادي المضيف. واحتل المركز الثالث في مونديال الأندية أعوام 2006 2020 و2021، ولم يخسر أي مباراة منذ 27 آب/أغسطس، وتحديداً منذ سقوطه أمام طلائع الجيش صفر-1.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية للمرة الثامنة في تاريخه كثاني أكثر الاندية مشاركة بعد أوكلاند (10 مرات)، كما أنه يملك ثاني أفضل غلة انتصارات برصيد ثمانية خلف ريال مدريد (10).

وعلى الرغم من أن ريال لا يخشى منافسيه، إلا أنه وصل إلى الرباط مع الكثير من الشكوك. وفي صراعه على 6 جبهات هذا الموسم، فاز بالكأس السوبر الأوروبية، إلاّ أنه لن يتمكن من تحقيق حلمه بسداسية تاريخية عقب خسارته نهائي الكأس السوبر الإسبانية، آملاً في التعويض في المغرب.

فرانس24 / أ ف ب

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