كأس العالم للأندية: الهلال السعودي يثأر من فلامنغو البرازيلي ويبلغ النهائي في إنجاز تاريخي

كرة القدم

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سالم الدوسري لاعب الهلال السعودي كان بطل فوز فريقه على فلامينغو البرازيلي في مونديال الأندية بمدبنة طنجة المغربية، 7 فبراير/شباط 2023.

ثأر الهلال السعودي من فلامينغو البرازيلي مساء الثلاثاء في طنجة (المغرب) وفاز عليه 3-2 ليتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم في إنجاز تاريخي. وسيواجه الفائز في المباراة بين الأهلي المصري وريال مدريد التي تجري الأربعاء في الرباط.

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فجّر نادي الهلال السعودي مفاجأة أخرى في مونديال الأندية بفوزه على فلامنغو البرازيلي بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب ابن بطوطة في مدينة طنجة المغربية. وبالتالي، وبعد محاولتين فاشلتين عامي 2019 و2021، سيخوض فريق العاصمة السعودية المباراة النهائية بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، وستكون أمام الفائز في المباراة بين الأهلي المصري وريال مدريد التي تجري الأربعاء في الرباط.

وكان الهلال أزاح في الدور السابق، الوداد البيضاوي على أرضه وأمام جمهوره بركلات الترجيح.

وبلغ الهلال الدور نصف النهائي للمرة الأولى عام 2019 في قطر وخسر أمام فلامنغو بالذات 1-3 ، وعام 2021 في الإمارات أمام تشيلسي الإنكليزي صفر-1. وكان في طريقه لتوديع البطولة في ربع النهائي عندما تقدم عليه الوداد بهدف، قبل أن يدرك لاعب الوسط الدولي محمد كنّو التعادل ثم يفرض وقتا إضافيا حسمه "الزعيم" بركلات الترجيح 5-3.

وفرض سالم الدوسري نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين من ركلتي جزاء (4 و45+9)، قبل أن يمرر كرة الثالث إلى الأرجنتيني لوتشيانو فييتو (70). وسجل هدفي فلامنغو بيدرو (20 و90+1).

وأصبح الدوسري أكثر اللاعبين العرب تسجيلا للأهداف في مونديال الأندية برصيد 4 أهداف بالتساوي مع المصري محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق.

وبات الهلال أول فريق سعودي وثالث فريق آسيوي يبلغ نهائي كأس العالم للأندية بعد كاشيما أنتلرز الياباني (2016) والعين الإماراتي (2018). وثالث فريق عربي بعد الرجاء المغربي (2013) والعين يصل لنهائي البطولة.

الأهلي يواجه ريال مدريد بدون بنزيمة وكورتوا

من جهته، تأهل الأهلي المصري على سياتل ساوندرز بهدف وحيد سجله البديل محمد مجدي "أفشه" (88) بملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، ليواجه في نصف النهائي نادي ريال مدريد، وهو يشارك في مونديال الأندية للمرة الثامنة في تاريخه كثاني أكثر الأندية مشاركة بعد أوكلاند 10 مرات.

وسجل الفريق الإسباني خسارة قاسية مساء الأحد بالدوري المحلي ليتخلف عن غريمه المتصدر برشلونة بثماني نقاط. وقد خسر خدمات عدة لاعبين أبرزهم كريم بنزيمة والحارس تيبو كورتوا.

علاوة مزياني /أ ف ب

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