كأس العالم للأندية: ريال مدريد يهزم الأهلي المصري برباعية ويقابل الهلال السعودي في النهائي

كرة القدم

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استطاع نادي ريال مدريد مساء الأربعاء العبور إلى نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم التي تحتضنها المغرب بعد اكتساحه فريق الأهلي المصري برباعية مقابل هدف واحد، ويضرب موعدا مع نادي الهلال السعودي في نهائي البطولة.

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سيقابل نادي ريال مدريد الإسباني فريق الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم التي تستضيفها المغرب، وذلك إثر فوزه في نصف النهائي على نادي الأهلي المصري 4-1 الأربعاء.

وقد سجل أهداف ريال مدريد كل من البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة (42)، والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (47)، والبرازيلي رودريغو (90+2) وسيرخيو أريباس (90+8)، فيما أحرز التونسي علي معلول هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة (65) من ركلة جزاء.

ويأتي فوز الريال، صاحب الرقم القياسي لعدد الانتصارات في المسابقة (4 ألقاب أعوام 2014 و2016 و2017 و2018)، بينما يمر بحالة من الاضطراب غداة سفره إلى مدينة الرباط، ليعود إلى سجل الانتصارات مجددا وتجاهل الإصابات التي باتت جزءا من الحياة اليومية لنادي العاصمة الإسبانية.

ومن أبرز ضحايا هذا المسلسل، المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، صاحب الكرة الذهبية للموسم الماضي، الذي غاب عن المباراة لإصابة في فخذه الأيمن، على غرار الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، المصاب بدوره في الفخذ.

فرانس24/ أ ف ب

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