مرسيليا يوقف مشوار باريس سان جرمان في كأس فرنسا ويقصيه من ثمن النهائي

كرة القدم

فرحة لاعبي مرسيليا بتسجيل الهدف الأول من ضربة جزاء من طرف زميلهم سانشيز.

أوقف مرسيليا الأربعاء حلم باريس سان جرمان في مواصلة مشواره في منافسات كأس فرنسا، حيث أقصى ميسي وزملاءه في ثمن النهائي. وكان النادي الباريسي، المتصدر لترتيب البطولة بفارق 8 نقاط عن مرسيليا، يأمل في استعادة لقب الكأس الذي تنازل عنه الموسم الماضي لصالح نانت، علما أنه حامل الرقم القياسي في ألقاب المسابقة (14). من جهته، يأمل مرسيليا في بلوغ النهائي للمرة الأولى منذ 2016 عندما خسر أمام سان جرمان والتتويج باللقب للمرة الحادية عشرة في تارخه والأولى منذ 1989.

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أخفق باريس سان جرمان الأربعاء في تجاوز خصمه التقليدي في الدوري الفرنسي نادي مرسيليا، الذي كان مآزرا بجمهوره، حيث خسر أمامه بهدفين مقابل هدف واحد، ليخرج من منافسات كأس فرنسا من دور ثمن النهائي.

وتقدم النادي الجنوبي بركلة جزاء للتشيلي ألكسيس سانشيس (31)، قبل أن يعادل المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس لنادي العاصمة (45+2). إلا أن كلمة الحسم كانت لأصحاب الأرض بتسديدة رائعة للأوكراني رسلان مالينوفسكي (57).

ويتصدر سان جرمان ترتيب الدوري الفرنسي بفارق 8 نقاط عن مرسيليا الثاني، وكان يأمل في استعادة لقب الكأس الذي تنازل عنه الموسم الماضي لصالح نانت، علما أنه حامل الرقم القياسي في ألقاب المسابقة (14).

من جهته، يأمل مرسيليا في بلوغ النهائي للمرة الأولى منذ 2016 عندما خسر أمام سان جرمان بالذات، والتتويج باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه والأولى منذ 1989.

وعاد نيمار إلى تشكيلة سان جرمان بعد أن غاب عن آخر مباراتين في الدوري لمشكلة في فخذه، وقاد خط الهجوم إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ظل غياب كيليان مبابي الذي يغيب لفترة بسبب إصابة في الفخذ.

وكان مرسيليا الأفضل في الشوط الأول، وهدد مرمى سان جرمان على دفعات، مجبرا الحارس الإيطالي جانلوجي دوناروما على القيام ببعض التصديات قبل أن يحصل على مبتغاه، ويزور مرماه في مناسبتين.

فرانس24/ أ ف ب

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