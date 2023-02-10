كأس فرنسا: لنس ينتزع تأشيرة المرور لربع النهائي من مضيفه لوريان

كرة القدم

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تأهل لنس الخميس إلى ربع نهائي كأس فرنسا إثر فوزه، في مباراة شيقة، بركلات الترجيح على مضيفة لوريان. ويواجه فوفانا وزملاؤه في الدور المقبل نادي نانت. ويقدم لنس موسما رفيعا حيث يوجد في المرتبة الثالثة في البطولة الفرنسية خلف مرسيليا بفارق الأهداف.

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بانتصاره على مضيفه لوريان الخميس يكمل فريق لنس عقد الدور ربع النهائي من مسابقة كأس فرنسا في كرة القدم. وجاء هذا الفوز عن طريق ركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وبدا لنس الذي يقدم موسما رائعا حيث يحتل المركز الثالث في الدوري المحلي بفارق الأهداف فقط خلف مرسيليا الثاني وثماني نقاط خلف باريس سان جرمان المتصدر، في طريقه لحسم تأهله في الوقت الأصلي بعد تقدمه منذ الدقيقة 21 عبر أنجيلو فولجيني وحتى الدقيقة 84 حين أدرك إنزو لو فيه التعادل لأصحاب الأرض، فارضا ركلات الترجيح التي أصاب فيها اللاعب نفسه العارضة.

وسيخوض لنس ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2017-2018، على أمل الذهاب حتى النهاية والفوز باللقب لأول مرة.

ويتواجه لنس الذي تبقى أفضل نتيجة له في الكأس وصوله إلى النهائي ثلاث مرات، آخرها يعود إلى عام 1998، في ربع النهائي مع نانت وفق القرعة التي سحبت الخميس.

وسيكون مرسيليا الذي أقصى سان جرمان بالفوز عليه 2-1، في مواجهة سهلة على الورق أمام أنيسي من الدرجة الثانية، فيما يلعب ليون مع غرونوبل، وتولوز مع روديه من الدرجة الثانية. وتقام مباريات ربع النهائي في 28 شباط/فبراير الحالي والأول من آذار/مارس.

فرانس24/ أ ف ب

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